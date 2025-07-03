Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 03/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Trưởng phòng kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tân An, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

- Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh phù hợp với định hướng công ty.
- Tiếp nhận chỉ đạo, chỉ tiêu kinh doanh từ Giám đốc Kinh doanh
- Thiết lập, tổ chức, quản lý toàn bộ hoạt động của Phòng Kinh doanh chi nhánh
- Quản lý, điều hành và giám sát kế hoạch kinh doanh định kỳ nhằm đạt mục tiêu doanh số
- Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng bán hàng
- Hoạch định, phân bổ chỉ tiêu kinh doanh cho nhân viên
- Phối hợp phòng HCNS tuyển dụng, đào tạo nhân viên kinh doanh
- Đề xuất các giải pháp marketing, chăm sóc khách hàng nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt động kinh doanh
- Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới.
- Hỗ trợ, giám sát thực thi kế hoạch kinh doanh. Báo cáo về các kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí; đưa ra các dự báo trước Giám đốc kinh doanh và Ban giám đốc
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc kinh doanh, Ban Giám đốc

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, từ 30 tuổi trở lên
- Tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan (Ngoại thương; Kinh tế; Quản trị kinh doanh...)
- Ứng viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
- Đam mê kinh doanh và chịu được áp lực công việc
- Nhiệt tình, chủ động và không ngại vất vả
- Có khả năng tổ chức, quản lý và điều hành nhân viên
- Kỹ năng giao tiếp tốt, khéo léo và đàm phán với khách hàng
- Tư duy đổi mới, nhạy bén và tích cực
- Có bằng lái ôtô (B trở lên)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng lương tháng thứ 13.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ (BHXH; BHYT; BHTN) và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty
- Được cấp thiết bị, CCDC và điện thoại phục vụ làm việc
- Có ôtô phục vụ khi công tác xa
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.
- Môi trường trẻ - năng động; đoàn kết
- Văn phòng làm việc hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

