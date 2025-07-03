Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tân An, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng kinh doanh Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

- Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh phù hợp với định hướng công ty.

- Tiếp nhận chỉ đạo, chỉ tiêu kinh doanh từ Giám đốc Kinh doanh

- Thiết lập, tổ chức, quản lý toàn bộ hoạt động của Phòng Kinh doanh chi nhánh

- Quản lý, điều hành và giám sát kế hoạch kinh doanh định kỳ nhằm đạt mục tiêu doanh số

- Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng bán hàng

- Hoạch định, phân bổ chỉ tiêu kinh doanh cho nhân viên

- Phối hợp phòng HCNS tuyển dụng, đào tạo nhân viên kinh doanh

- Đề xuất các giải pháp marketing, chăm sóc khách hàng nhằm duy trì và thúc đẩy hoạt động kinh doanh

- Xác định các thị trường tiềm năng cùng những biến động thị trường; đồng thời luôn cập nhật các tình hình của đối thủ và các sản phẩm mới.

- Hỗ trợ, giám sát thực thi kế hoạch kinh doanh. Báo cáo về các kết quả kinh doanh, doanh thu và chi phí; đưa ra các dự báo trước Giám đốc kinh doanh và Ban giám đốc

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc kinh doanh, Ban Giám đốc

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, từ 30 tuổi trở lên

- Tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan (Ngoại thương; Kinh tế; Quản trị kinh doanh...)

- Ứng viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Đam mê kinh doanh và chịu được áp lực công việc

- Nhiệt tình, chủ động và không ngại vất vả

- Có khả năng tổ chức, quản lý và điều hành nhân viên

- Kỹ năng giao tiếp tốt, khéo léo và đàm phán với khách hàng

- Tư duy đổi mới, nhạy bén và tích cực

- Có bằng lái ôtô (B trở lên)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng lương tháng thứ 13.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ (BHXH; BHYT; BHTN) và các quyền lợi khác theo quy định của Công ty

- Được cấp thiết bị, CCDC và điện thoại phục vụ làm việc

- Có ôtô phục vụ khi công tác xa

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

- Môi trường trẻ - năng động; đoàn kết

- Văn phòng làm việc hiện đại

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT XÔ HÀ NỘI

