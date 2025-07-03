Tuyển Kỹ sư xây dựng CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT MỸ làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - An Giang: 12 Lê Sát, Phường Mỹ Bình, Long Xuyên, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

I. Quản lý kỹ thuật:

- Nhận nhiệm vụ, báo cáo công việc lên Ban Giám đốc;

- Trực tiếp quản lý kỹ thuật hiện trường, bộ phận vật tư, các đội thi công;

- Kiểm tra chất lượng công trình;

- Đôn đốc tiến độ công trình;

- Quản lý, kiểm soát định mức vật tư;

- Tìm kiếm và thương thảo đội thi công;

- Kiểm soát thanh toán đội (B-B’

II. Kỹ Thuật Hiện Trường

- Nhận nhiệm vụ và quản lý trực tiếp của Trưởng phòng kỹ thuật; Ban giám đốc

- Kiểm tra chất lượng, tiến độ công trình phụ trách;

- Đề nghị vật tư, kiểm soát định mức vật tư;

- Quản lý tổ đội thi công;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám Đốc công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ đại học trở lên có, kinh nghiệm 5 năm

- Chuyên ngành: Khoa Xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp

- Có các chứng chỉ hành nghề xây dựng là một lợi thế.

Tại CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng theo hiệu quả công việc

- Hỗ trợ các khoản phụ cấp khác khi trở thành nhân viên chính thức

- Thưởng: Lương tháng 13

- Thưởng các dịp lễ tết theo quy định của Nhà nước.

- Thời gian làm việc: T2- T7

- Môi trường, thời gian làm việc thoải mái

- Chế độ BHXH

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT MỸ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT MỸ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.