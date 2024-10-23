Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Đầu tư Kenli làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 66 25 Tháng 4, P, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Tp Hạ Long

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng quan tâm sản phẩm Nội thất như Sofa/ Bàn ghế ăn. Gọi điện tư vấn cho khách hàng đã để lại thông tin trên Fanpage, hẹn khách hàng đến Showroom hoặc tư vấn trực tiếp tại công trình nhà khách hàng

- Tư vấn sản phẩm nội thất.

- Tìm kiếm và cộng tác với đối tác Kiến trúc sư, Sale bán chéo để khai thác danh sách khách hàng. Đi thị trường, tạo dựng mối quan hệ trong ngành với như Kiến trúc sư, các đội thầu thợ, đối tác bán chéo để bổ sung nguồn dữ liệu khách hàng, gia tăng doanh số.

- Gặp gỡ và tư vấn, chăm sóc khách hàng tại Công trình, Showroom.

- Chăm sóc khách hàng do Phòng quản lý.

- Lên đơn hàng, gửi kế toán, theo dõi toàn bộ tiến trình đơn hàng

- Trực Showroom

- Tổng hợp kế hoạch và báo cáo công việc theo tuần/tháng/quý/năm theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có máy laptop

- Có kinh nghiệm kinh doanh, tư vấn bán hàng (Đặc biệt là sản phẩm cao cấp cho đối tượng khách hàng thượng lưu)

- Kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên có kinh nghiệm về nội thất.

- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc.

- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Định hướng khách hàng và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kenli Thì Được Hưởng Những Gì

1. Quyền Lợi Cơ Bản:

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và thân thiện.

- Đào tạo chuyên nghiệp và hỗ trợ phát triển kỹ năng, các khóa học kỹ năng cho QL, các khóa học

- Mức lương cạnh tranh và thưởng hấp dẫn.

- Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

- Chế độ nghỉ phép và bảo hiểm đầy đủ.

2 Quyền Lợi Đặc Biệt:

- Bảo hiểm toàn diện: Sau ba năm gắn bó và cống hiến, nhân viên sẽ có cơ hội được mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện, mang lá chắn tự tin tới hệ thống nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kenli

