Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Đầu tư Kenli làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Kenli
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư Kenli

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kenli

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 66 25 Tháng 4, P, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Tp Hạ Long

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng quan tâm sản phẩm Nội thất như Sofa/ Bàn ghế ăn. Gọi điện tư vấn cho khách hàng đã để lại thông tin trên Fanpage, hẹn khách hàng đến Showroom hoặc tư vấn trực tiếp tại công trình nhà khách hàng
- Tư vấn sản phẩm nội thất.
- Tìm kiếm và cộng tác với đối tác Kiến trúc sư, Sale bán chéo để khai thác danh sách khách hàng. Đi thị trường, tạo dựng mối quan hệ trong ngành với như Kiến trúc sư, các đội thầu thợ, đối tác bán chéo để bổ sung nguồn dữ liệu khách hàng, gia tăng doanh số.
- Gặp gỡ và tư vấn, chăm sóc khách hàng tại Công trình, Showroom.
- Chăm sóc khách hàng do Phòng quản lý.
- Lên đơn hàng, gửi kế toán, theo dõi toàn bộ tiến trình đơn hàng
- Trực Showroom
- Tổng hợp kế hoạch và báo cáo công việc theo tuần/tháng/quý/năm theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có máy laptop
- Có kinh nghiệm kinh doanh, tư vấn bán hàng (Đặc biệt là sản phẩm cao cấp cho đối tượng khách hàng thượng lưu)
- Kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên có kinh nghiệm về nội thất.
- Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc.
- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
- Định hướng khách hàng và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kenli Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và thân thiện.
- Đào tạo chuyên nghiệp và hỗ trợ phát triển kỹ năng, các khóa học kỹ năng cho QL, các khóa học
- Mức lương cạnh tranh và thưởng hấp dẫn.
- Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.
- Chế độ nghỉ phép và bảo hiểm đầy đủ.
2 Quyền Lợi Đặc Biệt:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Kenli

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Kenli

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 02 Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

