Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Draco Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 40 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 75 Đường Số 37, Khu đô thị Vạn Phúc, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 40 Triệu

- Tiếp nhận data và xử lý đơn hàng từ các chiến dịch quảng cáo facebook Ads, Google Ads, Zalo Ads...

- Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng tiềm năng thông qua các nguồn thông tin: website, facebook, zalo, khách hàng cũ,...

- Tư vấn bán hàng, lên báo giá, lên hợp đồng và chốt sales thông qua hình thức telesales, online (zalo, facebook, sms), tư vấn tại showroom.

- Phát triển, chăm sóc và duy trì mối quan hệ để gia tăng phát sinh đơn hàng với khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng cũ.

- Cập nhật, theo dõi đơn giao hàng, công nợ khách hàng và chăm sóc khách sau bán hàng.

- Báo cáo số liệu kinh doanh hàng ngày, tuần, tháng cho Leader.

Với Mức Lương 7 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Cao đẳng, Đại học.

- Kinh nghiệm tối thiểu làm vị trí tương đương trên 06 tháng.

- Đam mê kinh doanh, giao tiếp tốt, xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.

- Kỹ năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần phềm kinh doanh online.

- Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc, quản lý thời gian và không ngại di chuyển ra bên ngoài gặp khách.

- Cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực cao, chủ động trong công việc, có tinh thần học hỏi, tinh thần cầu tiến.

- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng tổng hợp, phân tích thông tin, dữ liệu.

Tại Công ty TNHH Draco Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 7tr - 20tr+ không giới hạn tùy năng lực,(bao gồm lương cứng + thưởng KPI + thưởng nóng vượt chỉ tiêu).

- Được đào tạo và phát triển kỹ năng bán hàng hằng tháng.

- Chế độ lương tháng 13, tham gia BHXH sau khi ký HĐ chính thức 2 tháng.

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, thoải mái.

- Nhận việc vào làm ngay khi thông báo trúng tuyển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Draco Group

