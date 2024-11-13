Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Draco Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 40 Triệu

Công ty TNHH Draco Group
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công ty TNHH Draco Group

Mức lương
7 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 75 Đường Số 37, Khu đô thị Vạn Phúc, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 7 - 40 Triệu

- Tiếp nhận data và xử lý đơn hàng từ các chiến dịch quảng cáo facebook Ads, Google Ads, Zalo Ads...
- Tìm kiếm và tiếp cận các khách hàng tiềm năng thông qua các nguồn thông tin: website, facebook, zalo, khách hàng cũ,...
- Tư vấn bán hàng, lên báo giá, lên hợp đồng và chốt sales thông qua hình thức telesales, online (zalo, facebook, sms), tư vấn tại showroom.
- Phát triển, chăm sóc và duy trì mối quan hệ để gia tăng phát sinh đơn hàng với khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng cũ.
- Cập nhật, theo dõi đơn giao hàng, công nợ khách hàng và chăm sóc khách sau bán hàng.
- Báo cáo số liệu kinh doanh hàng ngày, tuần, tháng cho Leader.

Với Mức Lương 7 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ Cao đẳng, Đại học.
- Kinh nghiệm tối thiểu làm vị trí tương đương trên 06 tháng.
- Đam mê kinh doanh, giao tiếp tốt, xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng.
- Kỹ năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng và các phần phềm kinh doanh online.
- Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc, quản lý thời gian và không ngại di chuyển ra bên ngoài gặp khách.
- Cẩn thận, trung thực, chịu được áp lực cao, chủ động trong công việc, có tinh thần học hỏi, tinh thần cầu tiến.
- Ưu tiên ứng viên có kỹ năng tổng hợp, phân tích thông tin, dữ liệu.

Tại Công ty TNHH Draco Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 7tr - 20tr+ không giới hạn tùy năng lực,(bao gồm lương cứng + thưởng KPI + thưởng nóng vượt chỉ tiêu).
- Được đào tạo và phát triển kỹ năng bán hàng hằng tháng.
- Chế độ lương tháng 13, tham gia BHXH sau khi ký HĐ chính thức 2 tháng.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, thoải mái.
- Nhận việc vào làm ngay khi thông báo trúng tuyển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Draco Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Draco Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 75 đường số 37, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức

