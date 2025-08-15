Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOSHI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOSHI
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 92B Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm nội, ngoại thất, vật liệu xây dựng,
Giới thiệu và tư vấn giải pháp vật liệu nội, ngoại thất cho khách hàng Dự án,
Thuyết phục khách hàng mua sản phẩm của công ty,
Duy trì, chăm sóc, phát triển mối quan hệ khách hàng sau khi bàn giao sản phầm,
Theo dõi tiến độ thanh toán và thu hồi công nợ,
Hoàn thành chỉ tiêu doanh số chung được giao,
Thực hiện các phân công khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ tuổi từ 25-32
Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông,...
Ưu tiên từng làm việc tại các Công ty Xây dựng, Công ty nội thất, BĐS.
Kinh nghiệm từ 1 - 3 năm làm công việc liên quan đến sale.
Có kỹ năng bán hàng, kỹ năng thuyết phục và thương thảo tốt.
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOSHI Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và được tham gia các gói Bảo hiểm sức khỏe cao cấp.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Được xét tăng lương và thưởng 1 năm 2 lần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOSHI
