Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOSHI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 92B Nguyễn Hữu Cảnh, P22, Bình Thạnh, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm nội, ngoại thất, vật liệu xây dựng,

Giới thiệu và tư vấn giải pháp vật liệu nội, ngoại thất cho khách hàng Dự án,

Thuyết phục khách hàng mua sản phẩm của công ty,

Duy trì, chăm sóc, phát triển mối quan hệ khách hàng sau khi bàn giao sản phầm,

Theo dõi tiến độ thanh toán và thu hồi công nợ,

Hoàn thành chỉ tiêu doanh số chung được giao,

Thực hiện các phân công khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ tuổi từ 25-32

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông,...

Ưu tiên từng làm việc tại các Công ty Xây dựng, Công ty nội thất, BĐS.

Kinh nghiệm từ 1 - 3 năm làm công việc liên quan đến sale.

Có kỹ năng bán hàng, kỹ năng thuyết phục và thương thảo tốt.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOSHI Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN và được tham gia các gói Bảo hiểm sức khỏe cao cấp.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Được xét tăng lương và thưởng 1 năm 2 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KOSHI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.