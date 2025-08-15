Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SAIGON WATERGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

1 Kiểm tra đối chiếu doanh thu - Kiểm tra doanh thu hàng ngày của cửa hàng, đối chiếu báo cáo bán hàng với Sao kê tài khoản, tiền mặt tồn quỹ.

- Đồng bộ doanh thu từ POS và phần mềm kế toán IPOS.

- Xuất hóa đơn doanh thu vào ngày hôm sau.

- Kiểm tra tiền mặt nộp về quỹ hoặc tài khoản ngân hàng.

2 Quản lý hàng tồn kho - Kiểm tra tồn kho để duyệt mua hàng.

- Kiểm kê cuối tháng để chốt số liệu giá vốn hàng bán.

- Kiểm tra và nhập liệu hàng hóa mua vào.

Kiểm tra hạn sử dụng và hạn chế mua các mặt hàng chậm luân chuyển.

- Khi có số liệu giá vốn hàng bán, đối chiếu với định mức thức uống pha chế để xem có hợp lí hay không.

3 Thanh toán - Lập lệnh thanh toán cho nhà cung cấp sau khi đối chiếu công nợ hàng tháng.

- Lập lệnh chi những chứng từ tạm ứng, chi tiền (nếu có).

4 Tính lương và kiểm tra chấm công - Xuất dữ liệu chấm công, lấy xác nhận của bộ phận bán hàng.

- Tính lương và bonus.

5 Báo cáo tài chính và báo cáo quản trị - Thực hiện các bút toán cuối tháng.

- Lên báo cáo tài chính, cân đối chi phí.

- Báo cáo quản trị gửi cho BGĐ vào ngày làm việc thứ 7 của tháng tiếp theo (Theo mẫu chung của công ty)

- Làm các cv khác theo y/c BGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KINH NGHIỆM 6 NĂM, TỪNG LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNNG 2 NĂM

Bằng Cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành kế toán, tài chính

Có tinh thần hợp tác, hỗ trợ, cẩn thận, tầm nhìn tốt, làm việc độc lập, quyết đoán.

Tại CÔNG TY TNHH SAIGON WATERGO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận tùy theo năng lực, kinh nghiệm.

Các chế độ tham gia BHXH đầy đủ, phép năm, nghỉ lễ, tết theo quy định

Chế độ phúc lợi: Thưởng lễ, tết, tháng 13, sinh nhật, hiếu, hỉ,...

Được nghỉ 12 ngày phép năm mỗi năm.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAIGON WATERGO

