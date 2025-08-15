Tuyển Kế toán trưởng CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 202 Lý Chính Thắng P.9 Q.3, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và rà soát số liệu, báo cáo kế toán của công ty & từng dự án. Đảm bảo các dự án hoạt động hiệu quả với mức chi phí thấp nhất thông qua đảm bảo việc hoạch định tài chính, quản lý tài sản, quản lý tài chính hiệu quả giúp công ty tối ưu chi phí, vốn đầu tư, tăng lợi nhuận và phát triển doanh số.

Chịu trách nhiệm về Quy trình kế toán và hạch toán sổ sách, cân đối kế toán từng dự án.

Đảm bảo quản lý chi phí, nguồn vốn hiệu quả và đúng quy định, chứng từ sổ sách hợp lệ và đầy đủ tính pháp lý.

Kết nối và kiểm soát chi phí công nợ

Kiểm soát các khoản thanh toán phát sinh.

Hoạch định và phân tích, kiểm kê, kiểm soát số liệu kế toán, tài sản công ty nhằm tối ưu hoá vốn đầu tư và hiệu quả kinh doanh.

Báo cáo nội bộ, báo cáo doanh thu – chi phí, tình hình thu chi hàng tháng.

Đảm bảo báo cáo tài chính chính xác, đúng hạn

Hoạch định QCP, phân tích tài chính và xác lập các kế hoạch tối ưu/ cải thiện chi phí, doanh thu, phối hợp các phòng ban thực hiện.

Quản lý ngân sách và đảm bảo thực thi hiệu quả trong phạm vi kế hoạch, ngân sách đã được duyệt.

Chịu trách nhiệm về quy trình tài chính, kế toán và tham gia vào các quy trình hoạt động của phòng ban.

Báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo kế toán và sổ sách kế toán hàng tháng cho Ban Lãnh Đạo công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Tài Chính - Kế toán

Kinh nghiệm ít nhất 3 năm kinh nghiệm kế toán tại vị trí tương đương

Am hiểu chuyên môn nghiệp vụ kế toán

Hiểu về pháp lý HĐ, Kinh tế.

Thành thạo các kỹ năng vi tính, các phần mềm kế toán, kỹ năng tính toán.

Am hiểu về hoạt động công ty phân phối.

Có khả năng phân tích, tổng hợp Data, số liệu là điểm mạnh

Kỹ năng: Giao tiếp tốt, truyền đạt ,trình bày và giải quyết vấn đề tốt

Nhanh nhẹn, không ngại khó khăn, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc

Thái độ làm việc tích cực, cẩn thận, trung thực và có khả năng làm việc lâu dài

Tại CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát hàng năm.

Khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CN Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa

