Tuyển Kế toán quản trị Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 30 Triệu

Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ

Kế toán quản trị

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán quản trị Tại Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ

Mức lương
23 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 23 đường số 14, P5, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kế toán quản trị Với Mức Lương 23 - 30 Triệu

1. Thu thập, xử lý thông tin tài chính, kế toán, quản trị về chi phí, kết quả kinh doanh, tồn kho, v.v
Làm việc với các bộ phận, đơn vị trong PNJP để thu thập thông tin ở cấp độ cơ sở nhằm xây dựng dữ liệu tích hợp, phục vụ cho công tác phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị
Tổng hợp và xử lý thông tin phục vụ cho nhu cầu lập kế hoạch và ra quyết định của trưởng bộ phận, trưởng phòng: Kế hoạch ngân sách, kế hoạch chi phí, kế hoạch kinh doanh ...
Phân tích hiệu quả của từng ngành hàng, từng khu vực, từng cửa hàng. Tham mưu về phân bổ chi phí, ngân sách cho ngành/ kênh...
Xây dựng bộ dữ liệu tích hợp về tồn kho theo nhóm hàng, theo từng đơn vị, theo thời gian để phục vụ cho việc phân tích tình hình tồn kho, hàng hóa/ bán thành phẩm chậm luân chuyển, luân chuyển nhanh và hiệu quả của từng khâu trong chuỗi cung ứng.
2. Tham gia xây dựng kế hoạch ngân sách.
Thiết lập hệ thống biễu mẫu xây dựng ngân sách để dễ dàng tập hợp dữ liệu, cung cấp đầy đủ thông tin.
Tương tác với các bộ phận khi có yêu cầu, đảm bảo các bộ phần hoàn thành báo cáo, kế hoạch tài chính ngân sách đúng thời hạn.
3. Thực hiện báo cáo phân tích quản trị, Tổng hợp theo dõi chỉ tiêu tài chính Công ty
Lập báo cáo quản trị theo khoản mục quan trọng (doanh thu, giá vốn, chi phí, vòng quay vốn...) theo tháng, quý, năm.
Báo cáo nguyên nhân của các biến động trong tháng, quý, năm của các khoản mục chi phí. Phân tích chi phí: Chi phí sản xuất, bán hàng, quản lý, nợ phải thu ...Kiểm soát hệ thống chi phí bộ phận
Đo lường và theo dõi các chỉ tiêu theo kế hoạch
Lập các báo cáo quản trị khác.
4. Sắp xếp, cập nhật, lưu trữ thông tin
Lưu trữ thông tin phân tích về tình hình hoạt động kinh doanh, tồn kho và chi phí một cách khoa học. Đảm bảo dữ liệu rõ ràng, đầy đủ, chính xác để đễ dàng sử dụng và chuyển giao.
Sắp xếp và lưu trữ tài liệu báo cáo theo đúng quy định.
Lập bảng kê lưu trữ theo thủ tục ISO.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ

Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: số 23, đường số 14, phường 5, quận Gò Vấp, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

