Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 15/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/09/2025
Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 200 Nguyễn Văn Bá, P. Trường Thọ, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

1. Sản xuất nội dung (70%)
Viết caption, kịch bản ngắn cho các nền tảng: Facebook, Instagram, TikTok, Zalo, Website
Lên ý tưởng nội dung theo brief (hoặc đề xuất) cho từng chiến dịch, chủ đề
Phối hợp cùng designer, photographer, videographer để tạo content dạng ảnh – video – reels – short
Tham gia hỗ trợ quay chụp (behind-the-scenes, hướng dẫn người mẫu, props...) nếu cần
2. Phối hợp & tối ưu nội dung (20%)
Theo dõi hiệu quả bài đăng qua các chỉ số (reach, view, engagement...)
Đề xuất cải tiến nội dung định kỳ theo insight và chỉ số performance
Cập nhật xu hướng nội dung mới, idea trending phù hợp với brand voice
3. Báo cáo (10%)
Báo cáo tiến độ công việc định kỳ và chỉ số kênh cho trưởng nhóm
Đưa ra định hướng cải thiện nội dung, giải pháp

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có từ 3 - 5 năm kinh nghiệm ở vị trí liên quan: Content Creator, Social Executive, Copywriter...
-Có khả năng viết tốt, sáng tạo, nắm bắt trend nhanh
-Có tư duy hình ảnh và hiểu cách kết hợp nội dung với visual/video
-Có kiến thức cơ bản về các nền tảng mạng xã hội (đặc biệt là Facebook, TikTok, Instagram)
-Ưu tiên ứng viên có trải nghiệm trong ngành thời trang, mỹ phẩm, lifestyle, trang sức...

Tại CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, nhiều điều kiện, học hỏi và thăng tiến.
-Được hỗ trợ cơm trưa.
-Thưởng chuyên cần 800.000 đồng/tháng.
-Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành.
-Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty: sinh nhật cá nhân, cưới hỏi, thăm hỏi ốm đau, du lịch nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
-Công ty có chính sách đầu tư đào tạo và nâng cao kỹ năng nhân sự nắm giữ vị trí quản lý trong tương lai.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV SEN VÀNG VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 100 Đường 400, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

