Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH HARICO GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH HARICO GLOBAL
- Hà Nội: 107 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
1. Lên kế hoạch và trực tiếp bán, chăm sóc khách hàng theo data có sẵn
2. Đảm bảo vận hành quá trình tư vấn – xử lý đơn hàng – dịch vụ sau bán
3. Tương tác qua đa kênh: Hỗ trợ khách hàng qua Facebook, Zalo,
4. Hỗ trợ phương án xử lý khiếu nại/bảo hành sản phẩm
5. Tổng hợp ý kiến khách hàng để ghi nhận sự hài lòng/chưa hài lòng của khách hàng về chất lượng sản phẩm/chất lượng dịch vụ
6. Lập báo cáo liên quan: tổng hợp/phân tích kết quả chất lượng sản phẩm kèm giải pháp theo định kỳ (hàng tuần/tháng/quý/năm)
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH HARICO GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc 7,5h/ngày: từ 8h-11h45, 13h15-17h, từ thứ 2 đến sáng thứ 7
Được trang bị đầy đủ máy tính làm việc
Được đóng BHXH khi hết thời gian thử việc
Được hưởng đầy đủ quyền lợi, theo chính sách của nhà nước.
Được tham gia team building, nghỉ mát,….. thường xuyên.
Được làm việc trong môi trường trẻ chung, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HARICO GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
