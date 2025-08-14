Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH HARICO GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 107 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Lên kế hoạch và trực tiếp bán, chăm sóc khách hàng theo data có sẵn

2. Đảm bảo vận hành quá trình tư vấn – xử lý đơn hàng – dịch vụ sau bán

3. Tương tác qua đa kênh: Hỗ trợ khách hàng qua Facebook, Zalo,

4. Hỗ trợ phương án xử lý khiếu nại/bảo hành sản phẩm

5. Tổng hợp ý kiến khách hàng để ghi nhận sự hài lòng/chưa hài lòng của khách hàng về chất lượng sản phẩm/chất lượng dịch vụ

6. Lập báo cáo liên quan: tổng hợp/phân tích kết quả chất lượng sản phẩm kèm giải pháp theo định kỳ (hàng tuần/tháng/quý/năm)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH HARICO GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ

Thời gian làm việc 7,5h/ngày: từ 8h-11h45, 13h15-17h, từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Được trang bị đầy đủ máy tính làm việc

Được đóng BHXH khi hết thời gian thử việc

Được hưởng đầy đủ quyền lợi, theo chính sách của nhà nước.

Được tham gia team building, nghỉ mát,….. thường xuyên.

Được làm việc trong môi trường trẻ chung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HARICO GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin