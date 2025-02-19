Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DELUX HOME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 3,000 USD

Địa điểm làm việc: Biệt thự Y01.L02 An Phú shop villa, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Khảo sát thị trường, khai thác, tìm kiếm khách hàng tiềm năng có nhu cầu thiết kế, thi công nội thất: Căn hộ (cao cấp), nhà phố, biệt thự… (công ty có hỗ trợ nguồn khách hàng từ data MKT)

- Tư vấn, chốt hợp đồng cho khách hàng.

- Quản lý đơn hàng, theo dõi tiến độ và giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện đơn hàng.

- Làm hồ sơ nghiệm thu, quyết toán với khách hàng.

- Theo dõi, thu hồi công nợ.

- Duy trì, chăm sóc, phát triển mối quan hệ khách hàng.