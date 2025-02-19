Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DELUX HOME VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 3,000 USD

CÔNG TY TNHH DELUX HOME VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY TNHH DELUX HOME VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DELUX HOME VIỆT NAM

Mức lương
1,000 - 3,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Biệt thự Y01.L02 An Phú shop villa, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 1,000 - 3,000 USD

Địa điểm làm việc: Biệt thự Y01.L02 An Phú shop villa, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Khảo sát thị trường, khai thác, tìm kiếm khách hàng tiềm năng có nhu cầu thiết kế, thi công nội thất: Căn hộ (cao cấp), nhà phố, biệt thự… (công ty có hỗ trợ nguồn khách hàng từ data MKT)
- Tư vấn, chốt hợp đồng cho khách hàng.
- Quản lý đơn hàng, theo dõi tiến độ và giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện đơn hàng.
- Làm hồ sơ nghiệm thu, quyết toán với khách hàng.
- Theo dõi, thu hồi công nợ.
- Duy trì, chăm sóc, phát triển mối quan hệ khách hàng.

Với Mức Lương 1,000 - 3,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU
- Yêu thích và đam mê Kinh doanh.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực nội thất hoặc lĩnh vực liên quan (xây dựng, bất động sản…) là 1 lợi thế
- Ưu tiên ứng viên học các ngành Nội Thất, Kiến Trúc, Mỹ Thuật, Xây dựng, Sales & Marketing

Tại CÔNG TY TNHH DELUX HOME VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DELUX HOME VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 17, LK13, Dọc Bún 1, KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

