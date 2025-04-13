Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 100 Triệu

Mức lương 10 - 100 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 30 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes Cổ Loa, Đông Anh ...và 3 địa điểm khác, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 100 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng, và giới thiệu cho khách hàng về các sản phẩm mà công ty đang phân phối.

Đào tạo, hỗ trợ đội nhóm bán hàng theo chủ chương chính sách của CĐT, Đại lý

Thực hiện các hoạt động khác của Chủ đầu tư liên quan đến hoạt động kinh doanh BĐS

Hỗ trợ KH hoàn thiện thủ tục mua bán BDS và tiến hành chăm sóc KH sau bán.

Với Mức Lương 10 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm

Tinh thần trách nhiệm cao với công việc

Năng động, chịu khó học hỏi

Có laptop phục vụ công việc

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng lên tới: 10.000.000đ/tháng (kèm KPI trao đổi cụ thể khi PV)

Thu nhập lên đến 100.000.000đ/tháng, bao gồm: Lương cứng + phụ cấp + hoa hồng + thưởng nóng + thưởng quý,...

Hoa hồng : 2 - 3% + thưởng nóng (10tr - 55tr/ căn tùy giá trị căn)

Hỗ trợ MKT 50% - 75% Không phụ thuộc vào KPI

Lộ trình đào tại bài bản, học từ cơ bản đến nâng cao (khóa học cơ bản, khóa học kỹ năng, khóa học nắm bắt tâm lý khách hàng, khóa học pháp lý trong giao dịch BĐS, khóa học nâng cao,..)

Du lịch hàng năm, Team building, lễ tết, sinh nhật

Cơ hội thăng tiến các vị trí trưởng nhóm, cơ hội phát triển toàn diện các kỹ năng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin