Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 100 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY
Mức lương
10 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
30 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Vinhomes Cổ Loa, Đông Anh ...và 3 địa điểm khác, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 100 Triệu
Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng tiềm năng, và giới thiệu cho khách hàng về các sản phẩm mà công ty đang phân phối.
Đào tạo, hỗ trợ đội nhóm bán hàng theo chủ chương chính sách của CĐT, Đại lý
Thực hiện các hoạt động khác của Chủ đầu tư liên quan đến hoạt động kinh doanh BĐS
Hỗ trợ KH hoàn thiện thủ tục mua bán BDS và tiến hành chăm sóc KH sau bán.
Với Mức Lương 10 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm
Tinh thần trách nhiệm cao với công việc
Năng động, chịu khó học hỏi
Có laptop phục vụ công việc
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng lên tới: 10.000.000đ/tháng (kèm KPI trao đổi cụ thể khi PV)
Thu nhập lên đến 100.000.000đ/tháng, bao gồm: Lương cứng + phụ cấp + hoa hồng + thưởng nóng + thưởng quý,...
Hoa hồng : 2 - 3% + thưởng nóng (10tr - 55tr/ căn tùy giá trị căn)
Hỗ trợ MKT 50% - 75% Không phụ thuộc vào KPI
Lộ trình đào tại bài bản, học từ cơ bản đến nâng cao (khóa học cơ bản, khóa học kỹ năng, khóa học nắm bắt tâm lý khách hàng, khóa học pháp lý trong giao dịch BĐS, khóa học nâng cao,..)
Du lịch hàng năm, Team building, lễ tết, sinh nhật
Cơ hội thăng tiến các vị trí trưởng nhóm, cơ hội phát triển toàn diện các kỹ năng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY
