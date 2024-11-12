Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Triển khai tư vấn bán các sản phẩm Bất động sản Thổ cư có sẵn trong Kho hàng của Công ty. Hiện Kho hàng của Công ty đang có khoảng trên 20.000 căn nhà chính chủ tại Hà Nội.

Dẫn Khách hàng đi xem nhà.

Hỗ trợ thủ tục cần thiết trong giao dịch mua bán nhà đất.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có phương tiện đi lại.

Nhiệt tình, chăm chỉ, chịu khó.

Kiên trì bền bỉ, có đạo đức tốt, tinh thần chính nhân quân tử.

Tại Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng cao, từ 50-56%. Tối thiểu 50 triệu/giao dịch.

Thời gian làm việc linh hoạt, tự chủ trong công việc, không bị áp doanh số.

Được Công ty đào tạo miễn phí để về nghề Môi giới Bất động sản: Bao gồm các khóa đào tạo: về đăng tin tìm kiếm Khách hàng, các bước tư vấn Khách hàng khi mua Bất động sản, cách định giá Bất động sản, tư vấn về phong thủy, về xây dựng...

Được tham gia các hoạt động: bóng đá, du lịch, team building... miễn phí.

Thu nhập rất cao. Trung bình không dưới 25 triệu/tháng

Hỗ trợ chi phí đăng tin.

Nhận thưởng thường xuyên: thưởng du lịch trong và ngoài nước, thưởng vàng, xe máy...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng

