Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 242 - 244 Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

1.Tư vấn & chốt đơn

Tư vấn & chốt đơn: tư vấn, chốt đơn sản phẩm, dịch vụ với khách hàng qua điện thoại, inbox, comment, tin nhắn (Zalo, Fanpage,...).

Chốt đơn nhanh, đúng chương trình khuyến mãi, cập nhật đơn hàng vào hệ thống.

Chủ động tìm kiếm, khai thác khách hàng mới trên các nền tảng mạng XH: Zalo, Fb, Tiktok,...

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

2. Chăm sóc khách hàng:

Theo dõi và xử lý các phản hồi sau bán hàng sản phẩm, dịch vụ.

Hỗ trợ đổi trả nếu có vấn đề phát sinh.

Xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng để tăng tỉ lệ quay lại.

Đề xuất giải pháp tăng tỷ lệ chốt đơn và giữ chân khách hàng.

Các công việc khác theo sự phân công quản lý

3. Livestream bán hàng (có kinh nghiệm là một lợi thế)

Thực hiện livestream giới thiệu, tư vấn và chốt đơn sản phẩm trên các nền tảng như Facebook, TikTok ...

Tương tác tốt với người xem, xử lý tình huống linh hoạt khi lên sóng.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 22 trở lên, ngoại hình ưa nhìn, sức khỏe tốt.

Kinh nghiệm Sales online/CSKH từ 1 năm (Ưu tiên trong ngành dược - mỹ phẩm)

Có kỹ năng giao tiếp và tư vấn chăm sóc khách hàng tốt.

Có trách nhiệm với công việc, tỉ mỉ, chăm chỉ, yêu thích làm đẹp.

Giao tiếp thân thiện, vui vẻ.

Kỹ năng làm việc nhóm.

Tác phong làm việc chuyên nghiệp, có trách nhiệm, kỹ năng quản lý thời gian tốt

Chấp hành và tuân thủ các quy định của Công ty

Tại Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng (Từ 7 triệu) + % hoa hồng theo lũy kế + thưởng sản phẩm, thu nhập Upto 30 Triệu/tháng

Được đào tạo kỹ năng livestream, kỹ năng bán hàng online.

Môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến.

Ngày nghỉ: 12 ngày nghỉ phép/năm

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Thưởng theo năng suất công việc.

Thưởng các ngày lễ: 01/01; 30/04 & 01/05; 02/09.

Teambuilding và các hoạt động nội bộ của công ty.

Thưởng vào các dịp Lễ Tết; Thưởng lương tháng 13, thâm niên, sinh nhật,..

Chế độ ốm đau, ma chay, hiếu, hỷ

Phụ cấp khác: Gửi xe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sakura Beauty Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin