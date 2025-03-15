Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 38, đường D1, khu đô thị Phúc Đạt, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

• Thiết kế các nội dung truyền thông, marketing và thực hiện công tác tìm kiếm khách hàng

• Bán hàng: tiếp cận khách hàng -> tìm hiểu đúng nhu cầu khách hàng -> Tư Vấn -> Chốt Khách

• Chăm sóc khách hàng sau bán hàng

• Thống kê danh sách khách hàng, lập báo cáo chi tiết từng khách hàng

• Đánh giá khách hàng -> nhắc nhở và thu hồi công nợ ( nếu có )

• Phối hợp các bộ phận khác để theo đuổi và hoàn tất công việc

• Báo cáo: gửi báo cáo vào chiều thứ 7 hàng tuần

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, marketting, công nghệ thông tin

• Trung thực: Với khách hàng; với nội bộ

• Tự tin, năng động, sáng tạo, ham học hỏi

• Có khát vọng, tinh thần cầu tiến

• Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tối thiểu 01 năm trở lên.

• Có chuyên môn về truyền thông, marketting, bán hàng

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản ( dành cho nhân viên chính thức ) + Lương KPI + Lương chiết khấu ( Hoa hồng ) + Thưởng nóng (thu nhập từ 10 - 30tr)

