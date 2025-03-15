Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại JobsGO Recruit
- Bình Dương:
- 38, đường D1, khu đô thị Phúc Đạt, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thành phố Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
• Thiết kế các nội dung truyền thông, marketing và thực hiện công tác tìm kiếm khách hàng
• Bán hàng: tiếp cận khách hàng -> tìm hiểu đúng nhu cầu khách hàng -> Tư Vấn -> Chốt Khách
• Chăm sóc khách hàng sau bán hàng
• Thống kê danh sách khách hàng, lập báo cáo chi tiết từng khách hàng
• Đánh giá khách hàng -> nhắc nhở và thu hồi công nợ ( nếu có )
• Phối hợp các bộ phận khác để theo đuổi và hoàn tất công việc
• Báo cáo: gửi báo cáo vào chiều thứ 7 hàng tuần
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Trung thực: Với khách hàng; với nội bộ
• Tự tin, năng động, sáng tạo, ham học hỏi
• Có khát vọng, tinh thần cầu tiến
• Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tối thiểu 01 năm trở lên.
• Có chuyên môn về truyền thông, marketting, bán hàng
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI