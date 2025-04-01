Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Khu công nghiệp VSIP 2A, Tân Uyên, Bình Dương, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

• Tìm kiếm và phát triển khách hàng B2B trong nước

• Lập kế hoạch và triển khai mở rộng tệp khách hàng tại Việt Nam

• Tiếp cận, đặt lịch hẹn và làm việc với khách hàng

• Duy trì mối quan hệ khách hàng và hỗ trợ sau bán hàng

• Phối hợp với các bộ phận nội bộ để đáp ứng yêu cầu của khách hàng

• Chuẩn bị báo giá, theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến giá cả

• Làm việc với số liệu, đảm bảo tính logic trong việc tính toán giá bán

• Quản lý kế hoạch, báo cáo tiến độ và đề xuất giải pháp

• Cập nhật thường xuyên và báo cáo với cấp trên

• Làm việc nhóm hiệu quả, hỗ trợ đồng đội

• Đi công tác khi cần thiết

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức & Kinh nghiệm:

• Tốt nghiệp đại học

• Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh hoặc chăm sóc khách hàng

• Có kinh nghiệm làm việc đối ứng khách hàng tại công ty sản xuất ty nước ngoài là một lợi thế

Kỹ năng:

• Có năng lực sử dụng Tiếng Anh trong công việc (nghe, nói, đọc, viết), có thêm tiếng Anh hoặc tiếng Nhật là một lợi thế

• Khả năng phân tích số liệu và tính toán giá cả tốt

• Tư duy logic, lập kế hoạch, theo dõi tiến độ và báo cáo hiệu quả

• Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt

• Sử dụng thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là PowerPoint để báo cáo

• Chịu được áp lực công việc; vị trí này không làm việc theo KPI hoặc hoa hồng

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cố định (Gross 13.000.000 – 18.000.000 VND)

• Thời gian làm việc: Thứ Hai đến Thứ Bảy, 7:30 – 16:30 (VSIP 2A)

• Môi trường làm việc cởi mở, hợp tác với cấp trên hỗ trợ tận tình

• Cơ hội học hỏi và phát triển trong ngành kinh doanh B2B

• Cơ hội đi công tác, gặp gỡ và làm việc trực tiếp với khách hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin