Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Cửa Hàng Tiện Lợi Gia Đình Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh - Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương - Bien Hoa, Đồng Nai - Vũng Tàu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

– Bán hàng và hỗ trợ tư vấn thông tin cho khách hàng.

– Thực hiện thanh toán tiền khi khách mua hàng.

– Chế biến các sản phẩm theo quy chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

– Kiểm nhận và sắp xếp hàng hoá theo qui định.

– Đảm bảo hàng hóa đầy đủ và giữ vệ sinh trong cửa hàng.

– Thực hiện các công việc khác theo sự hướng dẫn, phân công của Quản Lý Cửa Hàng.

– Thời gian làm việc: Xoay ca 8 giờ/ngày, 6 ngày/tuần.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Độ tuổi: 18 – 30 tuổi.

– Trình độ tối thiểu: Tốt nghiệp THPT

– Yêu thích công việc bán hàng.

– Hoạt bát, vui vẻ, tự giác, giao tiếp tốt.

– Làm việc vào tất cả các ngày Lễ/Tết cổ truyền.

Tại Công Ty TNHH Cửa Hàng Tiện Lợi Gia Đình Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

– Được đào tạo kiến thức trong ngành bán lẻ.

– Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

– Cơ hội thăng tiến lên các cấp Quản lý chỉ từ 6 tháng – 1 năm.

– Phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, phụ cấp tiền cơm, tiền gửi xe.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cửa Hàng Tiện Lợi Gia Đình Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin