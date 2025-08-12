Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 12 Triệu

Công ty TNHH Hồng Hạnh
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/09/2025
Nhân viên kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 3/1A Đại lộ Bình Dương, Bình Giao, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Xuất, nhập hàng hóa cho quầy dịch vụ
- Sắp xếp hàng hóa trong kho gọn gàng
- Quản lý phụ tùng, phụ kiện, hàng hóa trong kho
- Tính toán, đặt hàng theo AMC
- Kiểm hàng Honda Việt Nam nhập về
- Kiểm và giao hàng bán buôn
- Nắm danh sách bạn hàng bán buôn và thông tin liên hệ
- Thực hiện các công việc khác do Quản lý và Giám đốc giao phó

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tin học văn phòng thành thạo;
- Kỹ năng sắp xếp các công việc một cách khoa học; kỹ năng xử lý - tình huống nhanh;
- Cẩn thận, bảo mật, quản lý thời gian hiệu quả và chịu được áp lực công việc cao;
- Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm;
- Kỹ năng giao tiếp và làm việc với khách hàng tốt.
Yêu cầu từ trung cấp trở lên

Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Được hỗ trợ tiền cơm trưa 25.000 đồng/ ngày
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Địa điểm làm việc : HEAD 6: 3/1A ĐLBD, Bình Giao, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: HEAD Hồng Hạnh 1: Địa chỉ: Số 252 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội HEAD Hồng Hạnh 2: Địa chỉ: Số 7 Âu Cơ, phường Quảng An, Tây Hồ,HN HEAD Hồng Hạnh 3: Địa chỉ: 18 Lê Đức Thọ, Nam Từ Liêm, Hà Nội HEAD Hồng Hạnh 4: Địa chỉ: 54 Đường Nguyễn Trãi, Khu phố

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

