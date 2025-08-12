Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH Hồng Hạnh làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 3/1A Đại lộ Bình Dương, Bình Giao, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho

- Xuất, nhập hàng hóa cho quầy dịch vụ

- Sắp xếp hàng hóa trong kho gọn gàng

- Quản lý phụ tùng, phụ kiện, hàng hóa trong kho

- Tính toán, đặt hàng theo AMC

- Kiểm hàng Honda Việt Nam nhập về

- Kiểm và giao hàng bán buôn

- Nắm danh sách bạn hàng bán buôn và thông tin liên hệ

- Thực hiện các công việc khác do Quản lý và Giám đốc giao phó

Yêu Cầu Công Việc

- Tin học văn phòng thành thạo;

- Kỹ năng sắp xếp các công việc một cách khoa học; kỹ năng xử lý - tình huống nhanh;

- Cẩn thận, bảo mật, quản lý thời gian hiệu quả và chịu được áp lực công việc cao;

- Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm;

- Kỹ năng giao tiếp và làm việc với khách hàng tốt.

Yêu cầu từ trung cấp trở lên

Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Được hỗ trợ tiền cơm trưa 25.000 đồng/ ngày

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Địa điểm làm việc : HEAD 6: 3/1A ĐLBD, Bình Giao, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hồng Hạnh

