Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương
11 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bà Rịa Vũng Tàu: 30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng) Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.
Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).
Hướng dẫn công việc, đồng hành, hỗ trợ cộng tác viên bán hàng.
Tham gia sampling hội chợ, triễn lãm, trường học.
Lập và gửi báo cáo theo yêu cầu
Tốt nghiệp THPT trở lên các
Không cần kinh nghiệm, sẽ được công ty đào tạo
Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó.
Tích cực công việc hoạt động bên ngoài.
Không có hình xăm trên người.
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 11.00 triệu VND - 14.00 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
