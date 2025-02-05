Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: 30 (nghỉ trưa 1,5 tiếng) Được nghỉ các ngày chủ nhật và 2 ngày bất kỳ trong tháng. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có tính học hỏi cao.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).

Hướng dẫn công việc, đồng hành, hỗ trợ cộng tác viên bán hàng.

Tham gia sampling hội chợ, triễn lãm, trường học.

Lập và gửi báo cáo theo yêu cầu

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên các

Không cần kinh nghiệm, sẽ được công ty đào tạo

Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó.

Tích cực công việc hoạt động bên ngoài.

Không có hình xăm trên người.

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 11.00 triệu VND - 14.00 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin