Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 1 - HCMC, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

- Hỗ trợ cho công việc của sales, thực hiện các việc được giao từ sales và cấp trên

- Làm báo giá cho khách hàng, đặt hàng nhà cung cấp, theo dõi tiến độ giao hàng, theo dõi tồn kho, thanh toán của khách hàng

- Làm các báo cáo theo yêu cầu của cấp trên & các công việc văn phòng khác

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nữ, 24 - 28 tuổi

+ Tiếng Anh tốt (làm việc thường xuyên với đối tác nước ngoài)

+ Từ 1 năm kinh nghiệm sales admin/ sales assistant

+ Tốt nghiệp CĐ/ĐH

+ Tính cách hòa đồng, thân thiện, chịu lắng nghe, trách nhiệm với công việc

+ Ưu tiên nếu biết tiếng Nhật, có kinh nghiệm làm việc ở công ty thương mại cùng lĩnh vực

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre Thì Được Hưởng Những Gì

+ Đầy đủ các chế độ theo quy định của luật lao động Việt Nam

+ Đóng đầy đủ các loại Bảo hiểm theo quy định nhà nước (Full lương bảo hiểm)

+ Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, được hướng dẫn công việc khi mới vào

+ Nghỉ phép và nghỉ lễ theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Wacontre

