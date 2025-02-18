Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Bio Blue Việt Nam làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bạc Liêu: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... và bảo hiểm sức khỏe Thưởng tháng 13 Hỗ trợ xăng xe., Thành phố Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Chăm sóc, duy trì khách hàng cũ và tìm kiếm khách hàng mới

- Xây dựng quan hệ, tương tác với khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng cho Công ty

- Các công việc khác được trao đổi trong quá trình làm việc

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sóc Trăng 3 người, Bạc Liêu 2 người, Cà Mau 3 người, Bến Tre 2 người

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực tôm giống và thuốc thủy sản

- Chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản, Bệnh học thủy sản, Kinh tế, Quản trị kinh doanh....

- Trung thực, trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Bio Blue Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 14 triệu VND

Lương cứng: 12 - 14 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Công Nghệ Bio Blue Việt Nam

