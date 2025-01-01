Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 166 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Từ Liêm, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng, Giới thiệu sản phẩm, bán hàng theo chỉ tiêu đã đề ra
- Thực hiện việc chào giá, gửi mẫu, đàm phán hợp đồng với khách hàng
- Theo dõi và chăm sóc khách hàng
- Tổng hợp, phân tích, báo cáo định kỳ các số liệu kinh doanh, khách hàng theo yêu cầu của cấp trên
- Thực hiện các yêu cầu khác từ cấp trên
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có từ 1 năm kinh nghiệm kinh doanh lĩnh vực B2B trong lĩnh vực sản xuất hạt nhựa, hoá chất, hàng công nghiệp
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 12-15tr + Hoa hồng theo chính sách công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
