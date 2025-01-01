Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 166 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Từ Liêm, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Phát triển thị trường, tìm kiếm khách hàng, Giới thiệu sản phẩm, bán hàng theo chỉ tiêu đã đề ra

- Thực hiện việc chào giá, gửi mẫu, đàm phán hợp đồng với khách hàng

- Theo dõi và chăm sóc khách hàng

- Tổng hợp, phân tích, báo cáo định kỳ các số liệu kinh doanh, khách hàng theo yêu cầu của cấp trên

- Thực hiện các yêu cầu khác từ cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 1 năm kinh nghiệm kinh doanh lĩnh vực B2B trong lĩnh vực sản xuất hạt nhựa, hoá chất, hàng công nghiệp

- Có thể đi công tác theo yêu cầu công việc

- Hiểu biết về sản phẩm, kỹ năng phục vụ bán hàng tốt

- Trung thực, làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12-15tr + Hoa hồng theo chính sách công ty

Lương tháng 13, thưởng kinh doanh

Bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định

Phụ cấp ăn trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẢO LAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin