Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Anchico làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Tòa nhà Phúc Đạt, 159 QL1K, Dĩ An, Bình Dương, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Có kinh nghiệm làm kinh doanh ít nhất 3 năm.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng.

Có ý chí cầu tiến và lăn xả cho công việc

Làm việc độc lập tốt.

Trao đổi kĩ hơn trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, nhiệt huyết, mong muốn một cơ hội tốt trên con đường phát triển sự nghiệp

Trung thực, thật thà

Yêu thích công việc kinh doanh

Tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Anchico Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty trân trọng sức lao động, chất xám của người lao động

Thưởng đột xuất khi có thành tích xuất sắc

Lương thưởng theo chế độ

Thỏa thuận lương xứng đáng với công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Anchico

