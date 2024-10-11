Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Anchico làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Anchico
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/11/2024
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Anchico

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Tòa nhà Phúc Đạt, 159 QL1K, Dĩ An, Bình Dương, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Có kinh nghiệm làm kinh doanh ít nhất 3 năm.
Nhanh nhẹn, hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng.
Có ý chí cầu tiến và lăn xả cho công việc
Làm việc độc lập tốt.
Trao đổi kĩ hơn trong buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, nhiệt huyết, mong muốn một cơ hội tốt trên con đường phát triển sự nghiệp
Trung thực, thật thà
Yêu thích công việc kinh doanh

Tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Anchico Thì Được Hưởng Những Gì

Công ty trân trọng sức lao động, chất xám của người lao động
Thưởng đột xuất khi có thành tích xuất sắc
Lương thưởng theo chế độ
Thỏa thuận lương xứng đáng với công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Anchico

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ: Tổ 10, phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, TP. Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

