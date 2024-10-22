Tuyển Nhân viên kinh doanh CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẾ GIỚI ĐẤT VIỆT làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẾ GIỚI ĐẤT VIỆT
- Bình Dương: 322 Cách Mạng Tháng 8, phường Phú Cường, Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm bất động sản của công ty cho khách hàng tiềm năng
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng
Thực hiện các hoạt động tiếp thị và quảng bá sản phẩm bất động sản
Tổ chức và tham gia các sự kiện, hội chợ bất động sản để tìm kiếm khách hàng mới
Nghiên cứu thị trường và cập nhật xu hướng trong lĩnh vực bất động sản
Hỗ trợ khách hàng trong quá trình đàm phán và hoàn tất giao dịch
Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quá trình bán hàng suôn sẻ
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng thuyết phục khách hàng
Có tinh thần học hỏi, chủ động và sáng tạo trong công việc
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
Có kiến thức cơ bản về thị trường bất động sản là một lợi thế
Tại CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẾ GIỚI ĐẤT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cơ bản cạnh tranh + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số
Được đào tạo về kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng và phát triển nghề nghiệp
Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và kết quả công việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng định kỳ
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Thưởng các dịp lễ, Tết và thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẾ GIỚI ĐẤT VIỆT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
