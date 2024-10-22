Tuyển Nhân viên kinh doanh CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẾ GIỚI ĐẤT VIỆT làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẾ GIỚI ĐẤT VIỆT
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẾ GIỚI ĐẤT VIỆT

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 322 Cách Mạng Tháng 8, phường Phú Cường, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm bất động sản của công ty cho khách hàng tiềm năng Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng Thực hiện các hoạt động tiếp thị và quảng bá sản phẩm bất động sản Tổ chức và tham gia các sự kiện, hội chợ bất động sản để tìm kiếm khách hàng mới Nghiên cứu thị trường và cập nhật xu hướng trong lĩnh vực bất động sản Hỗ trợ khách hàng trong quá trình đàm phán và hoàn tất giao dịch Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo quá trình bán hàng suôn sẻ
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo Có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng thuyết phục khách hàng Có tinh thần học hỏi, chủ động và sáng tạo trong công việc Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt Có kiến thức cơ bản về thị trường bất động sản là một lợi thế
Tại CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẾ GIỚI ĐẤT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản cạnh tranh + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số Được đào tạo về kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng và phát triển nghề nghiệp Cơ hội thăng tiến rõ ràng dựa trên năng lực và kết quả công việc Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng định kỳ Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Thưởng các dịp lễ, Tết và thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THẾ GIỚI ĐẤT VIỆT

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 322 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM PHƯỜNG PHÚ CƯỜNG THỦ DẦU MỘT BÌNH DƯƠNG

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

