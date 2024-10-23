Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Công nghệ môi trường Đại Quang làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Số 4 , Đường D1, KDC Hiệp Phát, P. Hiệp Thành, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

- Gọi điện thoại cho các khách hàng tiềm năng để chào hàng về sản phẩm/dịch vụ

- Tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng thông qua việc đáp ứng tốt nhất nhu cầu với khách hàng và xử lí khiếu nại kịp thời

- Tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng, đáp ứng tốt nhất những nhu cầu của khách

- Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu

- Phối hợp với các nhân viên kinh doanh và nhân viên các phòng ban khác để đạt mục tiêu kinh doanh

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trên 01 năm làm sale

- Nhanh nhẹn, nhạy bén, có trách nhiệm trong công việc. Có khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

- Sẽ được đào tạo nâng cao chuyên ngành (nhưng cần có đam mê trong ngành sale).

Ưu tiên ứng viên ở tại Bình Dương.

Tại Công ty TNHH Công nghệ môi trường Đại Quang Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp

- Mức lương + hoa hồng theo doanh số (% doanh số)

- Thưởng các dịp lễ , tết

- Nâng cao kỹ năng giao tiếp

- Du lịch theo chính sách của công ty

- BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước

- Các chế độ thưởng khác khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ môi trường Đại Quang

