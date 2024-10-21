Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM TIẾN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình - Bình Dương - Đồng Tháp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hàng; thiết lập những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch và tổ chức lịch công tác hàng ngày đối với những quan hệ kinh doanh hiện có hay những quan hệ kinh doanh tiềm năng khác. Lập kế hoạch công tác tuần, tháng trình quản lý vùng. Thực hiện theo kế hoạch được duyệt. Hiểu rõ và thuộc tính năng , bao bì, giá, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh và những thông tin khác liên quan đến sản phẩm. Tiếp xúc khách hàng và ghi nhận toàn bộ các thông tin của khách hàng trong báo cáo tiếp xúc khách hàng. Báo cáo nội dung tiếp xúc khách hàng trong ngày cho Quản lý vùng. Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng.... Giao dịch, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Cập nhật kiến thức công việc qua việc, đọc các sách báo về kinh doanh và tiếp thị, các báo, tạp chí, báo cáo khoa học hoặc thống kê của vùng về những vấn đề về Y tế / Chăm sóc sức khỏe, duy trì các mối quan hệ khách hàng. Đặc biệt tìm hiểu và nắm rõ thông tư, quy định, quyết định về đấu thầu sinh phẩm y tế, giá thu xét nghiệm của bảo hiểm, thông tin đấu thầu tại địa bàn. Phát triển việc kinh doanh ở địa bàn được giao . Chăm sóc khách hàng và bán hàng theo lịch trình đã định.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp Y Dược hoặc Cao đẳng các trường KTXH. Có khả năng thuyết trình tốt, không nói ngọng, nói lắp, nói năng rõ ràng, mạch lạc. Sử dụng thành thạo phần mềm office và internet. Năng động, chịu khó và thật thà. Có sức khỏe tốt, có giấy phép lái xe mô tô, có khả năng di chuyển tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận Thu nhập từ 8 - 15 triệu / tháng = Lương cứng + hoa hồng Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại... Nghỉ 1.5 ngày/tuần và các ngày lễ tết theo quy định của nhà nước Sử dụng các phần mềm bán hàng, phần mềm quản trị khi làm việc tại công ty Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, ổn định Tham gia BHXH theo quy định của Công ty Được khám sức khỏe hàng năm Thưởng quý, năm, thưởng xếp loại nhân viên hàng năm, tháng lương 13, thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ khác...... Được sử dụng dịch vụ của phòng khám, mua sản phẩm của công ty với giá ưu đãi nhân viên Tham gia nhiều hoạt động của công ty: teambuilding, tất niên, du xuân, du lịch nước ngoài đặc biệt 5 năm/lần, kỷ niệm các ngày lễ, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM TIẾN

