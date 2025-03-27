Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÂY DỰNG G18 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÂY DỰNG G18
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÂY DỰNG G18

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÂY DỰNG G18

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phòng 4410, Tòa C5, Khu D'capitale, 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng là các chủ đầu tư, tổng thầu, các công ty tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát để giới thiệu và bán các sản phẩm của công ty tới các dự án;
Nghiên cứu, phân tích và báo cáo tình hình thị trường và đối thủ cạnh tranh;
Tiếp cận các dự án, lập kế hoạch chăm sóc khách hàng;
Phối hợp với bộ phận kỹ thuật để lên các giải pháp thiết kế tối ưu cho KH, lập phương án báo giá tối ưu, chuyên nghiệp và gửi cho KH
Xây dựng và phát triển mối quan hệ tốt với khách hàng, thúc đẩy dịch vụ bán hàng;
Tiếp nhận và xử lý khiếu nại (nếu có) đảm bảo dịch vụ tốt nhất đến khách hàng;
Đề xuất chính sách bán hàng, xúc tiến ký kết hợp đồng và thu hồi công nợ;
Lập kế hoạch kinh doanh, tiếp cận khách hàng, báo cáo và chịu trách nhiệm về doanh số được giao

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, xây dựng,...;
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong phát triển dự án, tiếp xúc với các khách hàng lớn, các công ty tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát trong lĩnh vực xây dựng
Có kỹ năng làm việc theo nhóm, làm việc độc lập;
Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc giao tiếp tốt là lợi thế.
Biết lái xe oto.
Sẵn sàng đi công tác và làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu.
Nam tuổi từ 25 – 50 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÂY DỰNG G18 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (gồm lương cơ bản + hoa hồng theo doanh số).
Quà tặng Lễ/Tết, trợ cấp thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ Công đoàn;
Đảm bảo các quyền lợi chế độ BHYT, BHXH, BHTN; ngày phép năm theo quy định của Luật Lao động;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, gắn kết, có nhiều cơ hội học hỏi, đào tạo và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÂY DỰNG G18

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÂY DỰNG G18

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ XÂY DỰNG G18

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 18, Tầng 8, Tòa nhà Taiyo, Số 97 đường Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quân Hồng Bàng, Hải Phòng

