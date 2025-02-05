Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH HÀ THIÊN BẢO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung theo kiểu team work,... khuyến khích ý tưởng sáng tạo, cải tiến, tạo điều kiện cho nhân viên phát huy tốt nhất năng lực cá nhân, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, chăm sóc khách hàng cũ

- Liên hệ tư vấn khách hàng ,hỗ trợ báo giá , lên đơn hàng các sản phẩm của công ty.

- Thực hiện các công tác triển khai và hỗ trợ khách hàng các vấn đề liên quan đến sản phẩm

- Các công việc khác do lãnh đạo hoặc quản lý trực tiếp yêu cầu.

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu: 1 năm kinh nghiệm

- Bằng cấp: Cao đẳng trở lên;

- Độ tuổi: Nữ tuổi từ 21 – 28 tuổi;

- Đi công tác ngắn ngày

- Có khả năng giao tiếp, đàm phán với khách hàng;

- Tin học văn phòng cơ bản;

- Đam mê kinh doanh, Kiếm tiền

Tại CÔNG TY TNHH HÀ THIÊN BẢO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÀ THIÊN BẢO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin