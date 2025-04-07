Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1472 Võ Văn Kiệt, Phường 3, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Phát triển thị trường, chăm sóc đại lý, khách hàng (Ngành hàng mẹ và bé: Con cưng, Bibo mart, Kids Plaza, shop trẻ thơ, Shop đồ sơ sinh và đồ dùng mẹ bé khác...)
Lên đơn hàng, triển khai chương trình, thiết lập, hỗ trợ, quản lý khách hàng khu vực.
Báo cáo, thu thập thông tin thị trường, đóng góp ý kiến kinh doanh theo định hướng công ty.
Thực hiện chiến lược kinh doanh theo kế hoạch công ty
Kết hợp cùng phòng ban khác để hoàn thành công việc.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng nắm bắt công việc nhanh, làm việc với áp lực cao.
Kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục, đàm phán, thương lượng.
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm Sales thị trường.
Chấp nhận đi thị trường tỉnh (cả tỉnh + HCM)
Ưu tiên người có kinh nghiệm trong ngành hàng tiêu dùng mẹ và bé.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 7.000.000đ + phụ cấp 500.000đ + doanh số (thu nhập từ 15 triệu)
Thưởng doanh thu và KPI
Chế độ đầy đủ: Lương tháng 13, BHXH, du lịch hàng năm, nghỉ phép, thưởng lễ/tết...
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HÓA QUỐC TẾ HD

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 56 ngõ 5 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

