Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGÔI SAO PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Tìm kiếm, xây dựng quan hệ với khách hàng mới, tạo dựng và hỗ trợ duy trì quan hệ với những khách hàng tiềm năng, có sẵn.

Thường xuyên gặp gỡ khách hàng để tăng cường mối quan hệ, lấy thông tin về các dự án mới

Lập Báo giá, thương thảo ký kết hợp đồng với khách hàng

Tham gia, tổ chức các sự kiện, triển lãm, hội thảo, thu thập thông tin khách hàng, đối tác, đối thủ cạnh tranh...;

Liên tục phát triển các đối tác chiến lược trong nước & ngoài nước

Đề xuất mô hình và phương án kinh doanh, phát triển đối tượng khách hàng...

Theo dõi và hỗ trợ việc thực hiện hợp đồng, hỗ trợ việc thanh lý và thanh toán.

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.