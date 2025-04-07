Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGÔI SAO PHƯƠNG NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGÔI SAO PHƯƠNG NAM
- Hồ Chí Minh: 62 (phía sau) Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu
Tìm kiếm, xây dựng quan hệ với khách hàng mới, tạo dựng và hỗ trợ duy trì quan hệ với những khách hàng tiềm năng, có sẵn.
Thường xuyên gặp gỡ khách hàng để tăng cường mối quan hệ, lấy thông tin về các dự án mới
Lập Báo giá, thương thảo ký kết hợp đồng với khách hàng
Tham gia, tổ chức các sự kiện, triển lãm, hội thảo, thu thập thông tin khách hàng, đối tác, đối thủ cạnh tranh...;
Liên tục phát triển các đối tác chiến lược trong nước & ngoài nước
Đề xuất mô hình và phương án kinh doanh, phát triển đối tượng khách hàng...
Theo dõi và hỗ trợ việc thực hiện hợp đồng, hỗ trợ việc thanh lý và thanh toán.
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm làm việc:
Kỹ năng:
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGÔI SAO PHƯƠNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Hoa hồng dự án, lương tháng thứ 13;
Thưởng theo tình hình kinh doanh;
Tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Nhà nước;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NGÔI SAO PHƯƠNG NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
