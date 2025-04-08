Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT THIÊN THANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1527 Quốc Lộ 50, Xã Phong Phú, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới thông qua các kênh online và offline.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ trực tiếp để tư vấn và giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch bán hàng hiệu quả.

Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo tiến độ giao hàng và thanh toán.

Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh và phản hồi của khách hàng.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm của công ty.

Đàm phán và thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng với khách hàng.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình.

Khả năng chịu áp lực công việc tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Có kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng, kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT THIÊN THANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 7.500.000 đồng/tháng trở lên + công tác phí theo ngày nếu có đi thị trường, thưởng doanh số hấp dẫn.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp về kỹ năng bán hàng.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT THIÊN THANH

