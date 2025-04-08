Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty EMS - Logistics, Chi Nhánh Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty EMS - Logistics, Chi Nhánh Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty EMS - Logistics, Chi Nhánh Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Công Ty EMS - Logistics, Chi Nhánh Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty EMS - Logistics, Chi Nhánh Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Thực hiện tìm kiếm khách hàng, bán hàng dịch vụ Logistics.
+ Xây dựng giá cước, cơ chế kinh doanh, phương án cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
+ Tìm kiếm, liên hệ các đối tác vận chuyển để có giá cước hợp lý cung cấp cho khách hàng.
+ Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Công ty giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1- Trình độ:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: kinh tế, thương mại, xuất nhập khẩu, cung ứng hàng hóa
- Có từ 1 năm kinh nghiệm làm tại vị trí tương tự
- Ưu tiên ứng viên có kiến thức, hiểu biết về kinh tế, các kênh phân phối sản phẩm và network trong ngành Bưu chính Chuyển phát/Logistics.
2- Độ tuổi:Tuổi từ 23 đến 35 tuổi .
2- Độ tuổi:
3- Kỹ năng:
- Hiểu biết về dịch vụ Logistics và nghiệp vụ xuất – nhập khẩu.
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm kinh doanh dịch vụ Logistics, xuất nhập khẩu
4- Yêu cầu khác:
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh
- Mong muốn gắn bó công việc lâu dài;
- Có thái độ làm việc tốt và trách nhiệm cao đối với công việc;

Tại Công Ty EMS - Logistics, Chi Nhánh Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Cạnh tranh, Hưởng lương theo KPIs + Doanh số;
- Nâng lương định kỳ và đột xuất theo hiệu quả công việc;
- Hưởng chính sách bảo hiểm theo quy định của Tổng công ty EMS
- Thưởng hiệu quả công tác theo quý, năm theo quy định.
- Cơ hội huấn luyện:
- Được trau dồi kiến thức khi được tìm hiểu và tham gia các dự án lớn;
- Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung. Văn hóa Tổng công ty chuyên nghiệp và nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty EMS - Logistics, Chi Nhánh Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty EMS - Logistics, Chi Nhánh Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần

Công Ty EMS - Logistics, Chi Nhánh Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện - Công Ty Cổ Phần

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 2, Tòa nhà FLC Landmark Tower, ngõ 5 đường Lê Đức Thọ - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

