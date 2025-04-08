Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Thái Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Triển khai thực hiện, giám sát hoạt động kinh doanh của nhân viên cấp dưới tại địa bàn được giao.

Chịu trách nhiệm lên kế hoạch hoạt động của nhóm, đảm bảo độ bao phủ và đạt chỉ tiêu khoán theo định hướng của Quản lý khu vực.

Xây dựng và phát triển mối quan hệ với KH, hỗ trợ nhân viên hoàn thành mọi chỉ tiêu.

Đánh giá thái độ làm việc, hiệu quả công việc của TDV.

Kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí tương tự tại các Công ty/tổ chức có quy mô và trình độ phát triển tương đương.

Giới tính: Nam

Độ tuổi: từ 30 - dưới 39 tuổi

Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Thái Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật

Du lịch 1 lần/ năm

Hưởng đủ các chế độ đãi ngộ của công ty

