Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Thái Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Thái Dương
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Triển khai thực hiện, giám sát hoạt động kinh doanh của nhân viên cấp dưới tại địa bàn được giao.
Chịu trách nhiệm lên kế hoạch hoạt động của nhóm, đảm bảo độ bao phủ và đạt chỉ tiêu khoán theo định hướng của Quản lý khu vực.
Xây dựng và phát triển mối quan hệ với KH, hỗ trợ nhân viên hoàn thành mọi chỉ tiêu.
Đánh giá thái độ làm việc, hiệu quả công việc của TDV.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí tương tự tại các Công ty/tổ chức có quy mô và trình độ phát triển tương đương.
Giới tính: Nam
Độ tuổi: từ 30 - dưới 39 tuổi
Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Thái Dương Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật
Du lịch 1 lần/ năm
Hưởng đủ các chế độ đãi ngộ của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dược Phẩm Nam Thái Dương
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
