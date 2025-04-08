Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Hóa Chất Hoa Mai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Hóa Chất Hoa Mai
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Công Ty TNHH Hóa Chất Hoa Mai

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Hóa Chất Hoa Mai

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 133/36a đường Liên Khu 4

- 5, P Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, TPHCM, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng
- Trực tiếp gặp gỡ khách hàng, giới thiệu mẫu test nguyên liệu của công ty cho khách hàng.
- Phát triển thị trường, cung cấp đơn hàng, đơn đặt hàng cho công ty.
- Thu hồi công nợ.
- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có đam mê kinh doanh, yêu thích ngành sản xuất/gia công mỹ phẩm; tốt nghiêp ngành hóa và các ngành liên quan.
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sales ngành nguyên liệu từ 1 năm trở lên

Tại Công Ty TNHH Hóa Chất Hoa Mai Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương CB : 6.000.000 – 10.000.000 VND/tháng + Hoa hồng : 1-3% giá trị đơn hàng (Thu nhập không giới hạn phụ thuộc theo doanh số thực tế )+ phụ cấp chuyên cần, cơm trưa, xăng xe, thâm niên……
- Thưởng cuối năm, thưởng Lễ - Tết, phép năm đầy đủ,….
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định nhà nước.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Thời gian làm việc: 7h30 – 11h30, 13h-17h. Nghỉ chiều T7 và CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hóa Chất Hoa Mai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Hóa Chất Hoa Mai

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 133/36A, Liên Khu 4-5, Khu phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

