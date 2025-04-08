Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Phú Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 12, Đường số 1, Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, TP.HCM, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chăm sóc khách hàng hiện hữu. Tạo mối quan hệ tốt với khách hàng, hướng dẫn, và tư vấn cho khách hàng

- Tư vấn cho khách hàng về những sản phẩm nổi bật và phù hợp với chương trình của khách hàng. Giới thiệu những sản phẩm/dịch vụ tốt nhất, những phương án về giá cả, đặc trưng của dịch vụ và các chương trình khuyến mãi để đáp ứng yêu cầu của khách hàng

- Phát triển khách hàng mới theo chỉ định

- Theo dõi và phối hợp với phòng ban liên quan đến đơn hàng đang sản xuất, nắm bắt tình hình chất lượng lô hàng và đảm bảo thời gian giao hàng như đã để cập trong báo giá.

- Lên ý tưởng tìm kiếm sản phẩm phù hợp với chương trình của khách hàng

- Tạo mối quan hệ tốt với khách hàng và cập nhật xu hướng thường xuyên

- Theo dõi chặt chẽ các đơn hàng đến khi hàng được giao.

- Hỗ trợ công việc với đồng nghiệp trong công ty khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên trở lên trong lĩnh vực Kinh doanh, thương mại.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng.

- Phân tích vấn đề nhanh, sáng tạo, và nhạy bén. Làm việc ở cường độ cao và chịu áp lực tốt.

- Có khả năng đàm phán, thương lượng, giao tiếp tốt, chịu khó, nhanh nhẹn, năng động trong công việc, khả năng ứng phó tốt.

- Thông thạo các phần mềm văn phòng: word, excel, powerpoint, Outlook.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Phú Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập = Lương cơ bản ( Trao trực tiếp trong buổi phỏng vấn ) + % doanh số + Thưởng.

- Chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, sinh nhật, Quốc tế thiếu nhi, thưởng Lễ theo qui định, phép năm, ốm đau - hiếu hỷ.

- Một năm du lịch 1 lần

- Công ty cung cấp điện thoại và laptop để phục vụ công việc

- Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của nhà nước

- Làm việc trong môi trường năng động và thách thức

- Địa điểm làm việc: Số 12, Đường số 1, Cư Xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

- Thời gian làm việc: Từ 08:00 đến 12:00 – Chiều từ 13:00 đến 17:00 - Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần – nghỉ ngày CN (Riêng ngày T7 làm việc đến 16:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Phú Hưng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.