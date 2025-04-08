Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP S-House làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP S-House
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP S-House

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa:

- Số 62A

- 62B, đường Phan Chu Trinh, P. Vạn Thạnh, Tp. Nha Trang

- số 19 An Dương Vương, Trường Thi, Vinh, Nghệ An

- Số 280A1, đường Lương Định Của, P. An Phú, Quận 2, TP.HCM, Thành phố Nha Trang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu thiết kế - thi công các dự án: Nhà phố, Biệt thự, Chung cư, Penthouse, Văn phòng, Shophouse, Nhà hàng, Quán cafe.
- Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ thiết kế và thi công của Công ty
- Khảo sát thị trường để lập danh mục khách hàng tiềm năng.
- Phối hợp với phòng thiết kế của Công ty để tư vấn giải pháp hiệu quả cho từng công trình, dự án.
- Theo dõi và chăm sóc khách hàng.
- Duy trì và phát triển các mối quan hệ với các khách hàng, các đơn vị tư vấn thiết kế.
- Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh, nắm bắt nhu cầu khách hàng.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có chuyên môn về thiết kế và xây dựng.
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, thân thiện và ham học hỏi;
- Khả năng giao tiếp và hòa đồng;
- Khả năng thích ứng với yêu cầu công việc.

Tại Công ty CP S-House Thì Được Hưởng Những Gì

– Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
– Thưởng lễ tết .
– Được đóng/ chi trả đầy đủ các loại Bảo hiểm theo quy định.
– Các quyền lợi khác về Công đoàn (Tham quan du lịch, ngày kỷ niệm, sinh nhật…)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP S-House

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP S-House

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 62A-62B Phan Chu Trinh, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

