Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 172 - 174 Bàu cát 3, Phường 12, Tân Bình, TP HCM., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh

+ Xây dựng kế hoạch đạt chỉ tiêu KPI cho đội ngũ kinh doanh.

+ Hỗ trợ đội ngũ nhằm mục đích thúc đẩy hiệu quả đạt kế hoạch.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, cung cấp giải pháp bảo hiểm phù hợp và xử lý các vấn đề phát sinh.

- Đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh đảm bảo kỹ năng, kiến thức về bảo hiểm và quy trình bán hàng.

- Quản lý đánh giá hiệu quả công việc của các thành viên trong đội ngũ kinh doanh.

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ.

- Làm việc với các phòng ban/đối tác để đảm bảo sự phối hợp hiệu quả và hỗ trợ các dự án liên quan Bảo hiểm.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Từ 24 tuổi trở lên.

- Tốt nghiệp từ Cao đẳng/ Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính – ngân hàng, Kinh tế, am hiểu về lĩnh vực kinh doanh.

- Có kinh nghiệm về Sales, tài chính, bảo hiểm, chăm sóc khách hàng hoặc các ngành nghề liên quan là một lợi thế.

- Có kinh nghiệm/khả năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ hiệu quả.

- Có định hướng phát triển lâu dài đối với lĩnh vực Bảo hiểm.

- Kỹ năng giao tiếp tốt xây dựng mối quan hệ, kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 15.000.000 trở lên (không giới hạn), bao gồm lương cứng 5.000.000 + thưởng KPI + % Hoa hồng.

- Được đào tạo kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng về bảo hiểm.

- Đãi ngộ cạnh tranh, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và phúc lợi theo chính sách của công ty dành cho nhân viên.

- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, team building của công ty.

- Văn hóa làm việc đơn giản, sáng tạo, tận tâm và đề cao giá trị năng lực nhân viên.

- Nhiều cơ hội thăng tiến sau 3-6 tháng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin