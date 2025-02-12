Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh:
- Số 172
- 174 Bàu cát 3, Phường 12, Tân Bình, TP HCM., Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh
+ Xây dựng kế hoạch đạt chỉ tiêu KPI cho đội ngũ kinh doanh.
+ Hỗ trợ đội ngũ nhằm mục đích thúc đẩy hiệu quả đạt kế hoạch.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, cung cấp giải pháp bảo hiểm phù hợp và xử lý các vấn đề phát sinh.
- Đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh đảm bảo kỹ năng, kiến thức về bảo hiểm và quy trình bán hàng.
- Quản lý đánh giá hiệu quả công việc của các thành viên trong đội ngũ kinh doanh.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ.
- Làm việc với các phòng ban/đối tác để đảm bảo sự phối hợp hiệu quả và hỗ trợ các dự án liên quan Bảo hiểm.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp từ Cao đẳng/ Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính – ngân hàng, Kinh tế, am hiểu về lĩnh vực kinh doanh.
- Có kinh nghiệm về Sales, tài chính, bảo hiểm, chăm sóc khách hàng hoặc các ngành nghề liên quan là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm/khả năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ hiệu quả.
- Có định hướng phát triển lâu dài đối với lĩnh vực Bảo hiểm.
- Kỹ năng giao tiếp tốt xây dựng mối quan hệ, kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề.
Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng về bảo hiểm.
- Đãi ngộ cạnh tranh, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và phúc lợi theo chính sách của công ty dành cho nhân viên.
- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, team building của công ty.
- Văn hóa làm việc đơn giản, sáng tạo, tận tâm và đề cao giá trị năng lực nhân viên.
- Nhiều cơ hội thăng tiến sau 3-6 tháng làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI