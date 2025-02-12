Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 172

- 174 Bàu cát 3, Phường 12, Tân Bình, TP HCM., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh
+ Xây dựng kế hoạch đạt chỉ tiêu KPI cho đội ngũ kinh doanh.
+ Hỗ trợ đội ngũ nhằm mục đích thúc đẩy hiệu quả đạt kế hoạch.
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, cung cấp giải pháp bảo hiểm phù hợp và xử lý các vấn đề phát sinh.
- Đào tạo và phát triển đội ngũ kinh doanh đảm bảo kỹ năng, kiến thức về bảo hiểm và quy trình bán hàng.
- Quản lý đánh giá hiệu quả công việc của các thành viên trong đội ngũ kinh doanh.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh định kỳ.
- Làm việc với các phòng ban/đối tác để đảm bảo sự phối hợp hiệu quả và hỗ trợ các dự án liên quan Bảo hiểm.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Từ 24 tuổi trở lên.
- Tốt nghiệp từ Cao đẳng/ Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính – ngân hàng, Kinh tế, am hiểu về lĩnh vực kinh doanh.
- Có kinh nghiệm về Sales, tài chính, bảo hiểm, chăm sóc khách hàng hoặc các ngành nghề liên quan là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm/khả năng lãnh đạo và quản lý đội ngũ hiệu quả.
- Có định hướng phát triển lâu dài đối với lĩnh vực Bảo hiểm.
- Kỹ năng giao tiếp tốt xây dựng mối quan hệ, kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 15.000.000 trở lên (không giới hạn), bao gồm lương cứng 5.000.000 + thưởng KPI + % Hoa hồng.
- Được đào tạo kiến thức, nghiệp vụ và kỹ năng về bảo hiểm.
- Đãi ngộ cạnh tranh, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và phúc lợi theo chính sách của công ty dành cho nhân viên.
- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, team building của công ty.
- Văn hóa làm việc đơn giản, sáng tạo, tận tâm và đề cao giá trị năng lực nhân viên.
- Nhiều cơ hội thăng tiến sau 3-6 tháng làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, 108 Nguyễn Hoàng - Phường Mỹ Đình 2 - Quận Nam Từ Liêm - TP. Hà Nội

