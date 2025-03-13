Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư công nghệ DMT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư công nghệ DMT Việt Nam
Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 27, LK6B, C17 Bộ Công An, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông,Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 22 Triệu
- Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT; Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT.
- Chuẩn bị HSDT các gói thầu công ty dự thầu.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo.
Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế xây dựng
- Kinh nghiệm 3 năm trở lên.
- Có chứng chỉ hành nghề đấu thầu.
- Kinh nghiệm 3 năm trở lên.
- Có chứng chỉ hành nghề đấu thầu.
Tại Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư công nghệ DMT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập cạnh tranh từ 15 -22 triệu/ tháng
- Thưởng doanh thu theo quy định của công ty.
- Thưởng cuối năm từ 1 – 3 tháng lương;
- Thưởng doanh thu theo quy định của công ty.
- Thưởng cuối năm từ 1 – 3 tháng lương;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư công nghệ DMT Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI