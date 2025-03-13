Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư công nghệ DMT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 27, LK6B, C17 Bộ Công An, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông,Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

- Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT; Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT.

- Chuẩn bị HSDT các gói thầu công ty dự thầu.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế xây dựng

- Kinh nghiệm 3 năm trở lên.

- Có chứng chỉ hành nghề đấu thầu.

Tại Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư công nghệ DMT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh từ 15 -22 triệu/ tháng

- Thưởng doanh thu theo quy định của công ty.

- Thưởng cuối năm từ 1 – 3 tháng lương;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư công nghệ DMT Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin