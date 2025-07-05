Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN PHÚ QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN PHÚ QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN PHÚ QUỐC
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/07/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN PHÚ QUỐC

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN PHÚ QUỐC

Mức lương
15 - 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà P05, Tầng 7, phòng 18 Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

- Tiếp nhận thông tin khách làm dịch vụ Visa.
- Checklist hồ sơ, tư vấn khách hàng bổ sung các giấy tờ cần thiết, hướng dẫn khách hàng trong việc chuẩn bị hồ sơ xin thị thực các nước: Anh, Úc, Mỹ, Canada, Châu Âu...
- Hỗ trợ chuẩn bị, thực hiện hoàn thiện hồ sơ cho khách hàng: Hồ sơ xin thị thực, du học,...
- Làm việc với các đối tác (các trường đại học quốc tế, đại sứ quán,..) để hỗ trợ khách hàng thông tin cần thiết khi sử dụng dịch vụ.
- Theo dõi, chăm sóc và phát triển khách hàng.
• Tư vấn, báo giá cho khách hàng trong và ngoài nước có nhu cầu xin Visa đi các nước thông qua tư vấn trực tiếp, tư vấn qua điện thoại hoặc qua Email, Zalo, Facebook...
• Tư vấn nguồn khách hàng từ Marketing/tự sales, giới thiệu....
- Các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học trở lên.
- Ứng viên Nữ tuổi từ 22 - 30.
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương hoặc làm qua các lĩnh vực bán hàng/sales, chăm sóc khách hàng...
- Giọng nói dễ nghe, lưu loát, có khả năng thuyết phục tốt, có kỹ năng bán hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tư vấn tốt là một lợi thế.
- Sẽ được đào tạo trong quá trình làm việc.
- Có khả năng đọc, viết Tiếng Anh cơ bản.
- Chăm chỉ, thật thà, có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN PHÚ QUỐC Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng lương cơ bản và các khoản thưởng hoa hồng theo doanh số. Tổng thu nhập/tháng lên tới 15.000.000 - 22.000.000 đồng.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, văn hoá thân thiện, được tạo điều kiện học hỏi nhằm nâng cao khả năng chuyên môn và đặc biệt nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.
- Không áp lực chỉ tiêu doanh số vì công ty đã có uy tín lâu năm trên thị trường, duy trì được lượng khách hàng ổn định.
- Có điều kiện gặp gỡ, trao đổi với đối tác nước ngoài, giúp nâng cao khả năng ngoại ngữ.
- Được tham gia các chương trình đào tạo của công ty để nâng cao kỹ năng tư vấn, kỹ năng giao tiếp và quan hệ khách hàng.
- Thưởng tháng thứ 13, thưởng kinh doanh hàng tháng, hàng quý.
- Được hỗ trợ máy tính xách tay & điện thoại.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
- Nghỉ các ngày Lễ, Tết, chiều thứ bảy và chủ nhật hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN PHÚ QUỐC

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN PHÚ QUỐC

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN AN PHÚ QUỐC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 40 Lô 9 Đền Lừ I, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

