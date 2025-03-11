Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG TOÀN DIỆN ÁNH SAO làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - TT5A - 46, Khu đấu giá TT5A, Phường Giang Biên, Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng kế hoạch, mục tiêu bán hàng ( tháng/quý/năm ) theo chi tiêu được giao.

Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm của công ty đến với khách hàng

Chăm sóc duy trì, phát triển khách hàng đang hợp tác với Công ty.

Tìm kiếm, thiết lập quan hệ hợp tác với khách hàng mới: Khách hàng mục tiêu là các đơn vị thiết kế nội thất, kiến trúc/ đơn vị thi công, ME, Chủ đầu tư, nhà thầu cơ điện

Phân tích hồ sơ, đề xuất concept ánh sáng. Phối hợp với phòng thiết kế xây dựng phương án chiếu sáng các hồ sơ.

Thực hiện việc báo giá, thuyết phục khách hàng ký hợp đồng hợp tác.

Báo cáo với trưởng bộ phận: Báo cáo doanh số, các vấn đề liên quan đến việc tăng giảm doanh số, các phản hồi của khách hàng về chương trình, dự án …

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ Trưởng bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

Tuổi từ 24 – 34 tuổi, Nam làm việc tại Hà Nội

Ưu tiên Nam, tốt nghiệp các ngành thiết kế nội thất/kiến trúc/ xây dựng/ ngành kỹ thuật điện

Ưu tiên các Bạn tốt nghiệp ngành kinh doanh đã có kinh nghiệm tổ chức xây dựng đội nhóm, thiết lập quan hệ khách hàng. Đã từng làm việc trong lĩnh vực thiết kế ánh sáng là 1 lợi thế

Ưu tiên các Bạn có khả năng sử dụng công cụ đồ họa autocad

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG TOÀN DIỆN ÁNH SAO Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động.

- Có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp và thăng tiến.

- Du lịch hè hàng năm cùng công ty, tham gia các hoạt động teambuilding gắn kết.

- Được đào tạo về thiết kế chiếu sáng và sản phẩm.

- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 + 2 thứ 7 cách tuần (nghỉ 2 thứ 7 cách tuần + 4 chủ nhật/tháng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG TOÀN DIỆN ÁNH SAO

