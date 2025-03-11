Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
Mức lương
Từ 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 789 Nguyễn Khoái, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 4 Triệu
- Theo dõi và quản lý page của doanh nghiệp
- Trả lời tin nhắn, bình luận của khách hàng
- Tư vấn khách hàng trên kênh truyền thông online: Fanpage, chốt đơn trên page (bằng tin nhắn hoặc call)
- Giải đáp các thắc mắc và vấn đề cho khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty
Với Mức Lương Từ 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có laptop cá nhân
- Khả năng thấu hiểu vấn đề, mong muốn, tâm lý khách hàng
- Là người trách nhiệm, chủ động, cầu tiến, có khả năng làm việc độc lập
- Có thể làm việc buổi tối và tất cả các ngày trong tuần.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 4 triệu đồng/ tháng
- Được đào tạo kỹ năng chuyên môn & kỹ năng mềm để phát triển bản thân
- Được trao quyền, chủ động xử lý công việc và làm việc với phòng Marketing chuyên nghiệp
- Tham gia các hoạt động đội nhóm, ngoại khóa cũng như du lịch nghỉ của công ty
- Môi trường làm việc năng động và thân thiện
- Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NUY CORP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
