Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cơ hội tham gia khóa huấn luyện phát triển quản lý nguồn (Sinh viên đã tốt nghiệp) Môi trường làm việc hạnh phúc, năng động, trẻ trung Chú trọng vào phát triển về cả kỹ năng mềm và cơ hội thăng tiến cho nhân viên Được đào tạo bài bản các kiến thức từ cơ bản đến nâng cao theo quy chuẩn của bộ tài chính và ban đào tạo của công ty. Chế độ lương, phúc lợi, thưởng minh bạch, công bằng theo cơ chế đãi ngộ của công ty. Chương trình tưởng thưởng, du lịch, team building được áp dụng công bằng với mọi cấp, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Nghiên cứu sản phẩm của công ty, giới thiệu, chia sẻ sản phẩm đến khách hàng.
Tìm hiểu, lên kế hoạch, mở rộng nguồn khách hàng.
Tạo dựng, giám sát, quản lý nhân viên kinh doanh cấp dưới nhằm đạt
được mục tiêu kinh doanh đề ra.
Tham dự đầy đủ các khóa đào tạo kỹ năng căn bản và chuyên sâu.
Tham dự các buổi họp và báo cáo kết quả hoạt động theo định kỳ.
Đàm phán, ký kết hợp đồng, chăm sóc và hỗ trợ khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Dưới 1 năm kinh nghiệm
Giới tính: Nam, nữ
Độ tuổi: Từ 23 tuổi trở lên
Học vấn: Đã tốt nghiệp Trung cấp trở lên

Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 30 triệu VND
Lương cứng: 3 - 12 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam

Công ty TNHH Bảo hiểm Chubb Việt Nam

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

