Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MỘC HẢI PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cứng 8 triệu + phụ cấp ăn trưa + Thưởng doanh số. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao., Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng thông qua các kênh online và offline.

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty đến khách hàng.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Chăm sóc khách hàng, giải đáp các thắc mắc, xử lý các vấn đề phát sinh.

Theo dõi, cập nhật thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh.

Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Nắm vững kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về ngành hàng điện máy và dụng cụ cầm tay

Tại CÔNG TY TNHH MỘC HẢI PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 8 triệu VND trở lên

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘC HẢI PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.