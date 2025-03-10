Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hoạt động tập thể, du lịch, teambuilding. Tham gia chương trình đào tạo, workshop nâng cao kỹ năng chuyên môn phục vụ cho công việc., Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC (DTCGroup) hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh máy móc thiết bị cơ khí, tự động hóa cho các ngành công - nông nghiệp, là đại lý phân phối độc quyền máy tách màu Anysort tại Việt Nam. Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần tuyển Nhân viên kinh doanh:

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC (DTCGroup)

Tìm kiếm khách hàng, tư vấn, bán sản phẩm Máy tách màu, máy sấy, Silo, máy nén khí... phục vụ cho Ngành Công - Nông nghiệp.

Chăm sóc, hỗ trợ, cập nhật thông tin, duy trì mối quan hệ khách hàng.

Tham gia các hội chợ triển lãm, hội thảo chuyên ngành.

Phối hợp Bộ Phận công nợ đôn đốc khách hàng thanh toán công nợ.

Báo cáo kết quả kinh doanh cho Trưởng phòng và Ban Giám đốc Công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các ngành Kỹ thuật (Cơ khí, Điện công nghiệp, Tự động hóa, Cơ điện tử...) hoặc Kinh tế, Quản trị kinh doanh.

Có từ 2 năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh máy móc thiết bị kỹ thuật

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt và có khả năng làm việc độc lập.

Tính cách chịu khó, chủ động, kiên nhẫn

Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu công việc.

Có bằng lái xe ô tô là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin