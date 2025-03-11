Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần AZEUS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty cổ phần AZEUS GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công ty cổ phần AZEUS GLOBAL

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần AZEUS GLOBAL

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 3, Toà 21T1 Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung,Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Phụ trách việc vận hành, hoạt động và phát triển của sàn thương mại điện tử, cụ thể là kênh Tiktokshop
Nghiên cứu xu hướng, tìm kiếm ý tưởng và phân tích thị trường về các sản phẩm tiềm năng đối với thị trường Mỹ, Úc, Canada
Quản lý và đăng sản phẩm lên các gian hàng Tiktok shop
Quản lý và lên ý tưởng chạy chiến dịch các dịp lễ, ngày sale
Quản lý các mã giảm giá tới khách hàng
Chăm sóc khách hàng, giải quyết các khiếu nại cho khách hàng (nếu có)
Thực hiện Booking KOL, KOC
Quản lý, tìm kiếm các kênh Affiliate
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành liên quan: MKT, truyền thông...
Nam/Nữ 9x, 2k
Ưu tiên ứng viên sử dụng tiếng Anh tốt
Trên 6 tháng kinh nghiệm tại vị trí các vị trí tương đương
Ưu tiên có kinh nghiệm làm TiktokShop
Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành TMĐT mảng mỹ phẩm/thời trang/ thực phẩm chức năng.
Có kinh nghiệm làm Seller Tiktokshop Việt Nam, Tiktokshop US
Có kinh nghiệm listing sản phẩm lên Tiktokshop
Có khả năng nghiên cứu thị trường, sản phẩm, khách hàng và các hình thức quảng cáo phổ biến để hiểu sản phẩm, hiểu insight khách hàng
Biết sử dụng một số công cụ chỉnh sửa ảnh, edit video đơn giản
Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc
Khả năng làm việc độc lập, khả năng làm việc nhóm

Tại Công ty cổ phần AZEUS GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực: LC (8-12tr) + PC + KPIs + % Bonus
Được tham gia setup xây dựng đội ngũ và các kế hoạch triển khai Dự án từ đầu
Được hưởng các quyền lợi theo chính sách công ty (Lễ tết, phép năm, ...)
Được cung cấp điều kiện, môi trường đảm bảo đáp ứng công việc
Được Review lương định kì hàng năm và đột xuất theo năng lực làm việc
Môi trường làm việc trẻ, luôn coi trọng giá trị chuyên môn và có cơ hội phát huy năng lực và thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần AZEUS GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần AZEUS GLOBAL

Công ty cổ phần AZEUS GLOBAL

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

