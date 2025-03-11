Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần AZEUS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3, Toà 21T1 Hapulico, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, P. Thanh Xuân Trung,Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

Phụ trách việc vận hành, hoạt động và phát triển của sàn thương mại điện tử, cụ thể là kênh Tiktokshop

Nghiên cứu xu hướng, tìm kiếm ý tưởng và phân tích thị trường về các sản phẩm tiềm năng đối với thị trường Mỹ, Úc, Canada

Quản lý và đăng sản phẩm lên các gian hàng Tiktok shop

Quản lý và lên ý tưởng chạy chiến dịch các dịp lễ, ngày sale

Quản lý các mã giảm giá tới khách hàng

Chăm sóc khách hàng, giải quyết các khiếu nại cho khách hàng (nếu có)

Thực hiện Booking KOL, KOC

Quản lý, tìm kiếm các kênh Affiliate

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp CĐ, ĐH các chuyên ngành liên quan: MKT, truyền thông...

Nam/Nữ 9x, 2k

Ưu tiên ứng viên sử dụng tiếng Anh tốt

Trên 6 tháng kinh nghiệm tại vị trí các vị trí tương đương

Ưu tiên có kinh nghiệm làm TiktokShop

Ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành TMĐT mảng mỹ phẩm/thời trang/ thực phẩm chức năng.

Có kinh nghiệm làm Seller Tiktokshop Việt Nam, Tiktokshop US

Có kinh nghiệm listing sản phẩm lên Tiktokshop

Có khả năng nghiên cứu thị trường, sản phẩm, khách hàng và các hình thức quảng cáo phổ biến để hiểu sản phẩm, hiểu insight khách hàng

Biết sử dụng một số công cụ chỉnh sửa ảnh, edit video đơn giản

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc

Khả năng làm việc độc lập, khả năng làm việc nhóm

Quyền Lợi

Thu nhập hấp dẫn theo năng lực: LC (8-12tr) + PC + KPIs + % Bonus

Được tham gia setup xây dựng đội ngũ và các kế hoạch triển khai Dự án từ đầu

Được hưởng các quyền lợi theo chính sách công ty (Lễ tết, phép năm, ...)

Được cung cấp điều kiện, môi trường đảm bảo đáp ứng công việc

Được Review lương định kì hàng năm và đột xuất theo năng lực làm việc

Môi trường làm việc trẻ, luôn coi trọng giá trị chuyên môn và có cơ hội phát huy năng lực và thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển

