Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI LEKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CP ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI LEKA
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ô 4, Lô 4, KCN Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội, Huyện Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
- Tìm kiếm, tư vấn giải pháp, bán hàng cho KH có nhu cầu về thiết bị, vật tư xử lý bề mặt kim loại
- Phối hợp với các bộ phận để bán hàng, chăm sóc hậu mãi khách hàng
- Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, thu hồi công nợ
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, phát triển thị trường và triển khai bán hàng theo route tuyến phụ trách
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam tuổi từ 25-40, sức khỏe tốt, không ngại di chuyển, tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
- Có tố chất và đam mê kinh doanh.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, làm việc nhóm tốt.
- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.
- Có kinh nghiệm kinh doanh từ 01 năm trở lên.
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật, bán hàng B2B, có bằng lái ô tô là một lợi thế
Tại CÔNG TY CP ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI LEKA Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 25 triệu VND
Lương cứng: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI LEKA
