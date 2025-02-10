Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CP ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI LEKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ô 4, Lô 4, KCN Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Tìm kiếm, tư vấn giải pháp, bán hàng cho KH có nhu cầu về thiết bị, vật tư xử lý bề mặt kim loại

- Phối hợp với các bộ phận để bán hàng, chăm sóc hậu mãi khách hàng

- Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, thu hồi công nợ

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh, phát triển thị trường và triển khai bán hàng theo route tuyến phụ trách

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam tuổi từ 25-40, sức khỏe tốt, không ngại di chuyển, tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

- Có tố chất và đam mê kinh doanh.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, làm việc nhóm tốt.

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.

- Có kinh nghiệm kinh doanh từ 01 năm trở lên.

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật, bán hàng B2B, có bằng lái ô tô là một lợi thế

Tại CÔNG TY CP ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI LEKA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 25 triệu VND

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI LEKA

