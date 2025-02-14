Tuyển Nhân viên kinh doanh Nous By Sunlife làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 45 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Nous By Sunlife làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 45 Triệu

Nous By Sunlife
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Nous By Sunlife

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Nous By Sunlife

Mức lương
13 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- SUNLIFE FLAGSHIP

- SỐ 89 NGUYỄN ĐÌNH THI, THỤY KHUÊ, TÂY HỒ, HÀ NỘI, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 45 Triệu

- SALE QUALITY: Tìm kiếm, khai thác và xây dựng nguồn Khách hàng tiềm năng. Thiết kế và tư vấn các kế hoạch bảo hiểm - tài chính tối ưu cho Khách hàng.
- SALE QUALITY:
- CUSTOMER SERVICE: Chăm sóc, hỗ trợ Khách hàng trước và sau bán, mang đến trải nghiệm tốt nhất về chất lượng dịch vụ của NOUS by Sun Life (thông qua các buổi event, workshop và hệ thống quà tặng Khách hàng .)
- CUSTOMER SERVICE:
- BRANDING - MARKETING: Chú trọng xây dựng và phát triển thương hiệu cá nhân .
- BRANDING - MARKETING:
Địa chỉ làm việc: Sunlife Flagship - Số 89 Nguyễn Đình Thi, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Thời gian làm việc từ 9h (T2-T6)

Với Mức Lương 13 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi từ 24 - 35 tuổi
24 - 35 tuổi
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên

Tại Nous By Sunlife Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản với hai mốc PLC tương ứng PLC1 12.900.000, PLC2 16.900.000 và thưởng doanh số quý tháng năm. Thu nhập không giới hạn
PLC1 12.900.000
PLC2 16.900.000
-Được hỗ trợ thu nhập ngay trong tháng đào tạo đầu tiên (khi hoàn thành các khoa học về Luật Bảo hiểm, Sản phẩm công ty, Kỹ năng và thi chứng chỉ do Bộ tài chính quy định)
Được hỗ trợ thu nhập ngay trong tháng đào tạo đầu tiên (khi hoàn thành các khoa học về Luật Bảo hiểm, Sản phẩm công ty, Kỹ năng và thi chứng chỉ do Bộ tài chính quy định)
- Trợ cấp chi phí điện thoại, gửi xe: 900.000 vnđ/tháng.
- Được cung cấp ipad hoặc máy tính bảng cá nhân để làm việc ...
- Hỗ trợ quà tặng socialize, định kỳ hằng tuần có các workshop, event để chăm sóc khách hàng...
- Được tham gia chương trình đào tạo bài bản, chuyên sâu để phát triển kỹ năng...
- Được đầy các hợp đồng handover để chăm sóc Khách hàng cũ, từ đó phát sinh hợp đồng mới...
- Bảo hiểm sức khoẻ cho bản thân và gia đình....
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Cơ hội thăng tiến lên Team Leader sau 6 tháng - 1 năm sau khi tích luý kinh nghiệm, kỹ năng và đạt được kết quả kinh doanh theo yêu cầu...
- Môi trường làm việc vui vẻ, trẻ trung và năng động...
- Được làm việc tại văn phòng chuẩn 5 sao với không gian mở, chuyên nghiệp và sáng tạo, có view Hồ Tây tại 89 Nguyễn Đình Thi, Tây Hồ, Hà Nội. Trong đó tầng 1 là Art store, Exhibition Space (triển lãm nghệ thuật) và tầng 5 là Rooftop cafe là nơi có thể ngôi làm việc và tiếp Khách...
- Định quỳ hằng quý, năm, Nous sẽ có các chuyên du lịch trong và ngoài nước dành cho Chuyên viên tư vấn tài chính đạt kết quả kinh doanh xuất sắc...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Nous By Sunlife

Liên Hệ Công Ty

Nous By Sunlife

Nous By Sunlife

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng L29,L30,Tòa Nhà Vietcombank Tower,5 Công Trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

