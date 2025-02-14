Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế Athena làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế Athena
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế Athena

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế Athena

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoa hồng Hoa hồng đối tác mới 8% Hoa hồng đối tác cũ 3% Được đóng BHXH đầy đủ và hưởng các quyền lợi theo quy định của nhà nước, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Tìm kiếm, mở rộng và phát triển thị trường đối tác tiềm năng trong lĩnh vực giáo dục.
Tìm kiếm, mở rộng và phát triển thị trường đối tác tiềm năng
Cung cấp thông tin chi tiết về giáo viên nước ngoài (GVNN) cho đối tác, tư vấn và đàm phán hợp đồng.
Xác định nhu cầu sử dụng GVNN của đối tác và đề xuất giải pháp nhân sự phù hợp.
Quản lý khách hàng, duy trì mối quan hệ hợp tác và phát triển khách hàng mới.
Phối hợp với các phòng ban đảm bảo chất lượng dịch vụ và giờ dạy của GVNN theo yêu cầu đối tác.
Đề xuất chiến lược kinh doanh, cải thiện quy trình bán hàng nhằm nâng cao doanh thu và chất lượng dịch vụ.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản
Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan (Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Giáo dục, Ngoại ngữ, v.v.).
Có từ 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên trong ngành giáo dục hoặc cung cấp nhân sự.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng mối quan hệ tốt.
Có tư duy chiến lược, khả năng quản lý đội nhóm và chịu trách nhiệm về doanh số.
Tinh thần làm việc nhóm và khả năng giải quyết vấn đề.

Tại Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế Athena Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 20 - 30 triệu VND
Lương cứng: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế Athena

Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế Athena

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6, ngách 14, ngõ 17, Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội

