Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Tín
- Hà Nội: doanh số, lương tháng 13, tết âm lịch và các ngày lễ khác.
- Được tham gia các buổi tập huấn chuyên môn do Công ty tổ chức.
- Được làm việc trong môi trường ổn định, chuyên nghiệp.
- Có cơ hội làm việc với các Bác sĩ, chuyên gia đầu ngành trong những lĩnh vực liên quan.
- Được tham gia các chương trình, sự kiện lớn, du lịch hằng năm của Công ty.
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Giới thiệu sản phẩm Công ty đến khách hàng (Bệnh viện, phòng khám,...)
- Lên kế hoạch chăm sóc khách hàng, xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng quan trọng.
- Hỗ trợ tổ chức hội nghị, hội thảo, chương trình marketing tại địa bàn.
- Theo dõi thông tin, hoạt động của đối thủ cạnh tranh.
- Theo dõi các gói thầu trong khu vực, công nợ, tồn kho sản phẩm.
- Báo cáo đầy đủ và đúng hạn.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi từ 25-30.
- Có kỹ năng giao tiếp tốt.
- Có khả năng di chuyển linh hoạt, ưu tiên giới tính Nam.
- Chu đáo, biết cách chăm sóc khách hàng
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm ở vị trí tương đương.
- Có những đam mê, kiến thức mở rộng ngoài lĩnh vực bán hàng.
Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Tín Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Tín
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
