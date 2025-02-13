Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Dược phẩm Đại Tín làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: doanh số, lương tháng 13, tết âm lịch và các ngày lễ khác.

- Được tham gia các buổi tập huấn chuyên môn do Công ty tổ chức.

- Được làm việc trong môi trường ổn định, chuyên nghiệp.

- Có cơ hội làm việc với các Bác sĩ, chuyên gia đầu ngành trong những lĩnh vực liên quan.

- Được tham gia các chương trình, sự kiện lớn, du lịch hằng năm của Công ty.