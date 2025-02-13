Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ VIPTAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thường xuyên tham gia các hoạt động teambuilding, ngoại khoá của công ty, phòng tổ chức hành chính., Quận Bắc Từ Liêm

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu (sản phẩm công nghệ), tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Nam/ Nữ tuổi từ 25 đến 35. Ngoại hình sáng.

Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm kinh doanh sản phẩm thương mại điện tử.

Có khả năng giao tiếp tốt, nói năng lưu loát, nhạy bén với thị trường, khả năng đàm phán thuyết phục khách hàng. Hình thức ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, nhanh nhẹn, có sức khỏe tốt.

Có tư duy logic, khả năng tổng hợp bao quát trong công việc

Có khả năng lên kế hoạch, đề xuất các giải pháp trong công việc

Có kỹ năng làm việc nhóm

Chịu được áp lực công việc và không ngại đi công tác xa.

Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, cầu thị, có trách nhiệm với công việc

Thành thạo tin học văn phòng

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 14 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

